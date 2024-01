Por ahora, las charlas entre la dirigencia de Colón y el entorno de Rubén Botta para la rescisión de contrato no llegaron a buen puerto. El padre del jugador es quien encara las negociaciones, pero el club está firme en hacer valer la inversión inicial. No pone reparos en que se vaya –todo lo contrario, ya que su sueldo es impagable para la Primera Nacional–, pero no a cualquier precio.