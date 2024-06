Colón fue de mayor a menor, pero viene cumpliendo el objetivo

Es el equipo que más unidades sumó contando las dos zonas y el que más partidos ganó. Pero además, como plus, Colón tiene la mejor diferencia de gol +15.

En consecuencia, los números avalan lo realizado por el elenco conducido por Iván Delfino. Sucede que el rendimiento del equipo fue de mayor a menor.

Los primeros partidos mostraron la mejor versión de Colón y claramente, en las últimas cinco presentaciones, el Sabalero entró en una meseta futbolística.

Desde la goleada ante Almagro, el equipo decayó en su rendimiento, no solo en condición de visitante, sino también en los dos partidos disputados en el Brigadier López.

LEER MÁS: Prediger es consciente que llega lo más duro para Colón

Le ganó a Chaco For Ever 1-0 y repitió el resultado ante Atlético de Rafaela. En ambos partidos, Colón no jugó bien y por momentos el rival fue superior.

Pero destrabó el encuentro ante el elenco chaqueño con un penal ingenuo a los 41' del segundo tiempo. Mientras que contra los rafaelinos, el golazo de Ignacio Lago a los 24' de la etapa complementaria, le dio la tranquilidad que no encontraba.

Por su parte, en los últimos tres partidos como visitante, perdió dos y empató uno, sin convertir goles. Y en esos cotejos, quedó muy poco para rescatar.

Con cosas por mejorar, la realidad indica que el Sabalero viene cumpliendo con el objetivo. La sensación es que Iván Delfino encontró el equipo más rápido de lo pensado.

Pero en contrapartida, cuando se suponía que con el tiempo iría mejorando, Colón fue decayendo en su funcionamiento. Y la última imagen del equipo no fue la mejor.

Un equipo que fue de mayor a menor

Es cierto que antes de iniciar el torneo, la incertidumbre de saber cómo se adaptaría Colón a la categoría era concreta. Sin embargo, el equipo rápidamente la despejó de manera positiva.

No le pesó la responsabilidad de saber que es el máximo candidato y eso es para destacar. Y sobre todo hizo pesar su localía, en donde mantuvo el invicto y ganó la mayoría de los partidos.

Ahora llegará el tiempo del balance y Delfino se sentará a dialogar con la dirigencia en la búsqueda de refuerzos. Colón deberá potenciar el plantel, en un par de lugares puntuales para encarar la segunda refuerza.

Con lo que tiene ahora le alcanzó para estar cumpliendo el objetivo, pero eso no significa que le siga alcanzando. Ahora llegará la etapa decisiva y en la que más presión sentirá.

LEER MÁS: Bernardi dejó su balance después del regreso a Colón

Por lo cual, es clave contar con el mejor plantel posible para marcar diferencias. Sostener lo que tiene y potenciarlo, para llegar a jugar la tan ansiada final por el Ascenso.

Para ello, Delfino tendrá que trabajar en mejorar el funcionamiento y obtener mayores variantes de juego. No repetirse en esquemas y planteos, que un momento le dieron resultados, pero que luego dejaron de ser soluciones.

Claramente el balance es positivo. Colón está en el lugar que todos deseaban e imaginaban, sabiendo que no era nada sencillo de conseguir.

Pero también es verdad que no hay que dormirse en los laureles y que las complejidades irán aflorando. Por ello, la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores deberán estar a la altura de las circunstancias para alcanzar el único objetivo.