https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1718676961961312535&partner=&hide_thread=false ARRANCÓ ENCENDIDO COLÓN



Rubén Botta arrancó a pura gambeta por afuera, tiró el centro y Delgado sacó un remate que lo terminó volteando a Toledo. El Sabalero iguala sin goles ante Atlético Tucumán#LPFxTNTSports pic.twitter.com/d67SSgZTeB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2023

El Sabalero con el debut de Israel Damonte modificó el esquema táctico, cambió los dos volantes centrales y dispuso un doble 9 para jugar más frontal y sin tanta tenencia del balón.

Y en esas pelotas divididas y por arriba fue sacando ventaja, además de la actitud que mostró desde el arranque superando en ese aspecto a su rival.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1718681058294816981&partner=&hide_thread=false ARRIBA EL SABALERO



Eric Meza, ayudado por un desvío, anotó el 1-0 de Colón ante Atlético Tucumán#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Cseolp3YJa — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2023

El Sabalero salió a jugar el partido como si se tratara de una final, sabiendo todo lo que está en juego y Atlético lo hizo como si fuera un amistoso. Allí radicó la principal diferencia, ya que si bien a Colón le costaba generar chances claras, tenía el balón y jugaba en campo rival ante el Decano, que se cobijaba en los metros finales apostando por la contra.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1718682909337604127&partner=&hide_thread=false TREMENDA TAPADA DE IBÁÑEZ



El arquero de Colón se lució ante el mano a mano con Coronel y el Sabalero le sigue ganando 1-0 a Atlético Tucumán#LPFxTNTSports pic.twitter.com/e524NYONGt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2023

Encima, apenas iniciado el encuentro, se fue lesionado Ramiro Carrera, un jugador con buen pase y que llega a posición de gol; y lo reemplazó un volante más de marca como Bautista Kociubinski.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1718684386223411300&partner=&hide_thread=false WANCHOPE AL PALO



Ramón Ábila sacó un remate cruzado que dio en el poste pero la jugada fue anulada por fuera de juego. Colón le gana 1-0 a Atlético Tucumán#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Ajlc6BVYTL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2023

La primera para el Sabalero fue un centro de Javier Toledo para que Ramón Ábila anticipara en el primer palo y Tomás Marchiori mando el balón al córner. El gol de Colón llegaría a los 22 minutos, con una dosis de fortuna ya que el remate de Eric Meza dentro del área se desvió en Nicolás Romero para descolocar a Marchiori y establecer el merecido 1 a 0.

Rubén Botta probó de media distancia y obligó a la reacción de Marchiori, quien terminó tapando el disparo del lateral rojinegro. Colón estaba mucho más cerca del segundo que el elenco tucumano del empate y es que casi no inquietó a excepción de una entrada en cortada de Mateo Coronel, que salió a tapar rápidamente Matías Ibañez y en el final un disparo desviado de Renzo Tesuri luego de un buen pase de Coronel.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1718685480181752141&partner=&hide_thread=false MARCHIORI SALVÓ AL DECANO



Ruben Botta sacó un zapatazo pero el arquero de Atlético Tucumán tuvo una gran respuesta para evitar el gol de Colón#LPFxTNTSports pic.twitter.com/jYRsHe8wuB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2023

Lo terminó aguantando para celebrar

Colón logró un triunfo clave para salir de la zona del descenso y respirar un poco luego de lo que había sido la caída ante Arsenal; estaba claro que no existía otro resultado posible y así lo entendió a la hora de encarar el primer tiempo; sin embargo en el complemento el equipo retrocedió demasiado; Damonte realizó cambios con el objetivo de cuidar el resultado y el equipo perdió fisonomía ante un rival que jugó al trotecito y que casi no inquietó, pese a tener la pelota.

En la segunda etapa pasó poco y nada frente a Colón que se tiró unos metros atrás y el Decano, que podía jugar tres días seguidos que no iba a convertir un gol. En el final, el Conejo Benítez desperdició una chance inmejorable, cuando quedó de frente al arco, demoró el remate y se lo tapo Marchioni: fue la única llegada de Colón en el segundo tiempo.

Colón-Atlético2.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

El Decano inquietó con un remate cruzado y muy desviado de Estigarribia y luego con un disparo de Orihuela desde adentro del área que se fue por encima del horizontal. Está claro que Colón debía ganar como sea, de nada importaban los merecimientos y así lo hizo.

Cumplió con los deberes para salir momentáneamente de la zona del descenso y esperanzarse con seguir sumando. De hecho esta victoria le permite nada menos que meterse en zona de clasificación a los cuartos de final y eso también debe ser un motivo de alegría y una inyección anímica para enfrentar los últimos tres partidos que restan.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1718703959777689935&partner=&hide_thread=false ¡LO QUÉ SE PERDIÓ COLÓN!



Eran dos contra Marchiori y el arquero de Atlético Tucumán le tapó la definición a Jorge Benítez#LPFxTNTSports pic.twitter.com/KDoQTD7jqf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2023

SÍNTESIS

Colón 1: Matías Ibañez; Facundo Garcés, Germán Conti, Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Cristian Vega, Emmanuel Mas; Tomás Botta; Ramón Ábila y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.

Atlético Tucumán 0: Tomás Marchiori; Francisco Flores, Bruno Bianchi, Nicolás Romero; Renzo Tesuri, Ramiro Carrera, Adrián Sánchez, Matías Orihuela; Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.

Gol: PT 22' Nicolás Romero, en contra (C).

Cambios: PT 6' Bautista Kociubinski x Ramiro Carrera (AT); ST 0' Santiago Pierotti x Eric Meza (C) y Justo Giani x Francisco Flores (AT); 16' Favio Álvarez x Javier Toledo (C); 19' Hernán De la Fuente y Julián Carrasco x Mateo Coronel y Renzo Tesuri (AT); 32' Ángel Cardozo Lucena y Gian Nardelli x Rubén Botta y Cristian Vega (C); 36' Cristian Menéndez x Bautista Kociubinski (AT); 40' Jorge Benítez x Ramón Ábila (C).

Amarillas: Garcés, Vega, Pierotti (C); Romero, Bianchi (AT).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.