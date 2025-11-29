Colón ganó y extendió su buena racha en la Liga Argentina

En condición de local, Colón obtuvo su triunfo más cómodo superando a Bochas Sport por 91-74 y de esta manera conseguir su tercera victorial al hilo

Con el correr de los partidos Colón comienza a mejorar y los resultados así lo indican. El equipo dirigido por Leandro Spies superó a Bochas Sport por 91-74 y de esta manera, encadenó su tercer triunfo al hilo.

Colón arrancó enchufado, aprovechando el envión de la victoria lograda 24 horas antes. Ganó el primer parcial por 26-15 con un alto nivel de ejecución en ambos costados de la cancha. En el segundo mantuvo la tendencia y estiró la ventaja hasta irse al descanso arriba por 17 (48-31).

A la vuelta de los vestuarios el dueño de casa dio el golpe de gracia con un parcial que dominó por 20-14 y superó la barrera de los veinte de luz. Si bien Bochas Sport aprovechó un último parcial de alto goleo para descontar, la diferencia obtenida en los tres primeros cuartos fue determinante para sentenciar la historia.

Cuatro jugadores anotaron en doble dígito para el ganador liderados por los 15 puntos de Federico González y Hans Feder Ponce. En la visita Esteban Cáffaro aportó 19 unidades erigiéndose también como el goleador del juego. Tercera victoria al hilo para Colón, segunda en días consecutivos.