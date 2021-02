Colón goleó a Banfield y es el único puntero de la Zona A

Los primeros minutos de Colón y Banfield, fueron parejos, ambos equipos tomando sus precauciones y más preocupados por neutralizar al rival que por intentar en ataque. Dos equipos con mucha intensidad y predisposición para correr cuando pierden el balón.

Por ese motivo, no había sorpresas en el inicio del partido. Más allá de que el Taladro en el minuto inical probó con un remate de media distancia ejecutado por Emanuel Coronel. Y a los 9' Luciano Pons ganó en el área rival pero su cabezazo fue controlado por Leonardo Burian.

Mientras que la primera opción de gol para Colón fue a los 13' con un tiro ejecutado por Luis Rodríguez que pasó la lado del caño izquierdo del arco custodiado por Arboleda. Se trató del primer remate del Sabalero al arco del Taladro y estuvo cerca de abrir el marcador. Y a los 15' probó Mauricio Cuero y su disparo se fue desviado.

De a poco ambos equipos comenzaban a animarse más y aparecían los espacios. Y a los 26' llegó la más clara del Taladro, con un remate de una posición inmejorable por parte de Pons pero que fue directamente a las manos de Burián. Con todo el tiempo para definir, el delantero le entregó la pelota al arquero rojinegro.

Colón recibió volvió a probar al arco a los 36' con un disparo a la carrera de Eric Meza que se fue desviado ante la atenta mirada deArboleda que parecía controlar el balón. Pero al menos se trató de una aproximación después de mucho tiempo ya que le costaba progresar en ataque.

Pero el Sabalero tiene un futbolista distinto que es el Pulga Rodríguez. El 10 tomó el balón desde el costado derecho y le metió una asistencia milimétrica a Alexis Castro que con toda la categoría bajó el balón con el pecho y definió de derecha a los 41' del primer tiempo. Un golazo del elenco sabalero.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FESPNArgentina%2Fstatus%2F1365768091850932225 #Video GENIALIDAD DEL PULGA y definición bárbara de Alexis Castro para el 1-0 de #Colón sobre #Banfield en la #CopaDeLaLiga.https://t.co/4yT09f9kLO — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 27, 2021

Y rápidamente pudo empatar el Taladro con un disparo de Martín Payero a los 42' que terminó rechazando Burián y en el rebote Cuero terminó pasando de largo. En los minutos finales el equipo local salió decidido a buscar el empate, pero no logró hacerlo.

El primer tiempo era para empate, pero la categoría de Rodríguez y la eficacia de Castro le permitieron irse a los vestuarios con la ventaja parcial. La que desperdició Pons con todo el tiempo para definir, la aprovechó Castro con una exquisita definición.

En el inicio del segundo tiempo Banfield dispuso de tres chances claras como para empatar. La primera a los 3' con un remate de Pons dentro del área que se fue desviada. A los 5' probó Cuero con un disparo que se muy cerca del ángulo y a los 7' un remate de Álvarez en el palo.

Sin embargo, en la jugada siguiente Payero que estaba amonestado perdió la pelota y terminó cometiéndole falta a Leguizamón.El árbitro Fernando Espinoza no dudó, le sacó la segunda amarilla y la consecuente tarjeta roja. En el mejor momento del Taladro, Colón comenzaba a jugar con un hombre de más.

Después de varios minutos, Colón llegó al arco rival con un buen centro de Meza y un cabezazo a la carrera de Leguizamón que se fue desviado. Y a los 15' el delantero tendría revancha luego de un pelotazo largo, fue habilitado por el Pulga y quedó mano a mano con Arboleda, definiendo con mucha tranquilidad para decretar el 2-0.

Colón se quedó con 10 hombres, por la expulsión de Garcés, luego de ser amonestado dos veces en pocos minutos. Y cuando parecía que eso le daría ánimo al Taladro, el Pulga trituró cualquier ilusión, con una definición de caño ante la salida de Arboleda para establecer el 3-0 a los 24' del complemento.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FESPNArgentina%2Fstatus%2F1365779848988413952 #Video ¡FALTABA EL SUYO! La pelota le cayó al Pulga Rodríguez, que definió ¡DE CAÑO! y puso el 3-0 de Colón ante Banfield en la #CopaDeLaLiga.https://t.co/jPMmk0NArV — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 27, 2021

Y con ese gol terminó sentenciando la historia, en la previa era un resultado impensado, ya que Banfield también llegaba puntero y además había sido finalista de la Copa Diego Maradona. Pero el Sabalero hizo sencillo lo que era muy complicado. Pegó en los momentos justos y disfrutó de un Pulga Rodríguez brillante.

Síntesis

Banfield: 1-Mauricio Arboleda; 32-Emanuel Coronel, 19-Alexis Sosa, 6-Luciano Lollo, 3-Franco Quinteros; 25-Alejandro Cabrera, 8-Giuliano Galoppo, 21-Martín Payero; 22-Juan Pablo Álvarez, 29-Luciano Pons, 17-Mauricio Cuero. DT: Javier Sanguinetti

Colón: 1-Leonardo Burián; 33-Facundo Garcés, 6-Paolo Goltz, 3-Gonzalo Piovi; 21-Eric Meza, 11-Alexis Castro, 29-Rodrigo Aliendro, 14-Federico Lértora, 31-Gonzalo Escobar; 10-Luis Rodríguez y 18-Nicolás Sandoval. DT: Eduardo Domínguez

Goles: PT 41' Alexis Castro (C), ST 15' Nicolás Leguizamón (C), 23' Luis Rodríguez (C),

Cambios: ST 14' Facundo Mura x Meza (C), 25' Agustín Urzi x Quinteros, Ramiro Enrique x Pons, 28' Yeiler Góez x Pierotti (C), Santiago Pierotti x Castro (C), 35' Fabián Bordagaray x Cuero (B), Jonás Gutiérrez x Cabrera (B), 37' Rafael Delgado x Piovi (C), Tomás Sandoval x Leguizamón (C).

Amonestados: Leguizamón, Lértora y Garcés (C), Payero (B).

Expulsados: Payero (B), Garcés (C),

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Florencio Sola.