Colón golpea primero: ya tendría cerrado a un refuerzo para el 2026

Diego Colotto y los dirigentes de Colón aceleraron a fondo y estarían a punto de contentar a Ezequiel Medrán con un refuerzo de jerarquía para la categoría.

Colón movió rápido en el mercado de pases y cerró la llegada de su primer refuerzo para la temporada 2026: el arquero Matías Budiño, que viene de destacarse en Estudiantes de Buenos Aires en la Primera Nacional. Según fuentes cercanas al club, la negociación entre instituciones estaría encaminada y sólo restan detalles para oficializar el pase.

Budiño, nacido en San Pedro, Provincia de Buenos Aires, el 3 de julio de 1995 , mide 1,87 metro y llega con una sólida trayectoria en el ascenso argentino. En el 2025 completó 40 partidos con actuaciones destacadas , consolidándose como uno de los arqueros más regulares de la categoría.

En la temporada regular de la Primera Nacional registró 22 goles en contra y 17 vallas invictas, acumulando 3060 minutos en cancha. En el Reducido jugó cinco encuentros con sólo un gol recibido y cuatro vallas invictas, mientras que en la Copa Argentina sumó otro partido con un tanto en contra.

Su rendimiento no pasó desapercibido: de estar en la lista de alternativos como Darío Sand (San Martín de Tucumán) y Federico Abadía (Gimnasia y Tiro de Salta), finalmente Colón se decidió por Budiño, un arquero de experiencia y con buen presente en el ascenso argentino.

El camino de Budiño en el profesionalismo

El camino de Budiño incluye pasos por las inferiores de Ferro Carril Oeste y Boca Juniors, antes de consolidarse en el fútbol profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanielBaretto/status/1998919395914178910&partner=&hide_thread=false Matías Budiño va a ser el arquero de @ColonOficial @mundoascenso — FABIO DANIEL BARETTO (@DanielBaretto) December 11, 2025

Luego pasó por Dock Sud y Excursionistas, y más adelante tuvo pasos por Quilmes y Patronato, antes de establecerse en Estudiantes de Caseros, donde firmó contrato hasta diciembre de 2027 tras el uso de una opción de compra por parte del club. A Quilmes llega de la mano de Diego Colotto, quien en ese momento era el director deportivo de dicho club.

Desde la dirigencia sabalera explican que Colón solamente irá por un arquero en este mercado, apostando a la experiencia de Budiño como titular y promoviendo a Tomás Paredes como suplente. En paralelo, la institución buscará rescindir el vínculo con Tomás Giménez, que aún tiene contrato hasta 31 de diciembre de 2026.

El Sabalero, de esta forma, encara un mercado de pases de gran magnitud, con la intención de sumar cerca de 15 refuerzos y darle una profunda refundación al plantel tras una temporada llena de desafíos. La llegada de Budiño marca el puntapié inicial de una reestructuración ambiciosa, con la expectativa de pelear desde el arranque en la próxima temporada.