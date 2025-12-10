Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón baja más de la mitad del presupuesto con la salida de los referentes

La llegada de Diego Colotto trajo acciones que generaron un fuerte sacudón en Colón con varias desvinculaciones. Representaban lo más cuantioso del presupuesto

Ovación

Por Ovación

10 de diciembre 2025 · 18:26hs
Colón baja más de la mitad del presupuesto con la salida de los referentes

UNO Santa Fe | José Busiemi

La depuración que impulsa Colón para encarar la temporada 2026 dio un giro drástico con la llegada del mánager Diego Colotto, cuyas primeras decisiones generaron un impacto directo tanto en el plantel como en las finanzas. La salida de varios nombres fuertes baja más del 50% del presupuesto del plantel.

• LEER MÁS: El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

Colón se libera de los contratos más grandes

Un movimiento que redefine el proyecto. Colotto fue el encargado de comunicarles a Christian Bernardi, Emmanuel Gigliotti, Guillermo Ortiz, Luis Rodríguez, Oscar Garrido, Gonzalo Bettini, Nicolás Fernández y Gonzalo Soto que no serían tenidos en cuenta por el técnico Ezequiel Medrán. Varios de ellos ya acordaron su desvinculación y los restantes transitan las últimas horas de negociación, especialmente en los casos de Pulga Rodríguez y Soto, quienes aún tienen contrato vigente.

Guillermo Ortiz.jpg
Guillermo Ortiz ya se despidi&oacute; del plantel de Col&oacute;n.

Guillermo Ortiz ya se despidió del plantel de Colón.

El peso económico de este grupo era enorme, porque se llevaban la porción mayoritaria del presupuesto del plantel profesional. Algo que el presidente José Alonso apuntó como "demencial". Aunque en su momento fueron apuntados como Clase A para marcar diferencias en la Primera Nacional, el rendimiento nunca se acercó a lo esperado.

• LEER MÁS: Medrán ahora sí pone en marcha la pretemporada en Colón y varios referentes se despidieron

Con este recorte estructural, Colón apunta a reconstruir su plantel desde otra lógica, con futbolistas más funcionales a la idea de Medrán, perfiles distintos y una inversión más controlada. El golpe inicial puede resultar fuerte por la magnitud de los nombres que se van, pero puertas adentro lo interpretan como una decisión necesaria para ordenar el club y empezar un proyecto con bases más sostenibles.

• LEER MÁS: El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La reconfiguración apenas comienza. Pero está claro que, con la salida de los referentes y la reducción del gasto, Colón inicia una nueva etapa que busca dejar atrás un ciclo que no encontró respuestas dentro de la cancha.

Colón Diego Colotto presupuesto
Noticias relacionadas
jourdan se despidio de colon: orgulloso de haber estado en este momento tan dificil

Jourdan se despidió de Colón: "Orgulloso de haber estado en este momento tan difícil"

medran ahora si pone en marcha la pretemporada en colon y varios referentes se despidieron

Medrán ahora sí pone en marcha la pretemporada en Colón y varios referentes se despidieron

el nuevo colon de medran, con la chance de viajar a uruguay para jugar amistosos

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

jose alonso, a fondo: no venimos a especular, queremos poner a colon de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Lo último

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: Habrá una cantidad importante de dársenas

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Último Momento
Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: Habrá una cantidad importante de dársenas

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

Ovación
El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: Quiero llevar al club al lugar que merece

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles