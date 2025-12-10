Colón baja más de la mitad del presupuesto con la salida de los referentes

La llegada de Diego Colotto trajo acciones que generaron un fuerte sacudón en Colón con varias desvinculaciones. Representaban lo más cuantioso del presupuesto

La depuración que impulsa Colón para encarar la temporada 2026 dio un giro drástico con la llegada del mánager Diego Colotto , cuyas primeras decisiones generaron un impacto directo tanto en el plantel como en las finanzas. La salida de varios nombres fuertes baja más del 50% del presupuesto del plantel.

• LEER MÁS: El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

Colón se libera de los contratos más grandes

Un movimiento que redefine el proyecto. Colotto fue el encargado de comunicarles a Christian Bernardi, Emmanuel Gigliotti, Guillermo Ortiz, Luis Rodríguez, Oscar Garrido, Gonzalo Bettini, Nicolás Fernández y Gonzalo Soto que no serían tenidos en cuenta por el técnico Ezequiel Medrán. Varios de ellos ya acordaron su desvinculación y los restantes transitan las últimas horas de negociación, especialmente en los casos de Pulga Rodríguez y Soto, quienes aún tienen contrato vigente.

Guillermo Ortiz.jpg Guillermo Ortiz ya se despidió del plantel de Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

El peso económico de este grupo era enorme, porque se llevaban la porción mayoritaria del presupuesto del plantel profesional. Algo que el presidente José Alonso apuntó como "demencial". Aunque en su momento fueron apuntados como Clase A para marcar diferencias en la Primera Nacional, el rendimiento nunca se acercó a lo esperado.

• LEER MÁS: Medrán ahora sí pone en marcha la pretemporada en Colón y varios referentes se despidieron

Con este recorte estructural, Colón apunta a reconstruir su plantel desde otra lógica, con futbolistas más funcionales a la idea de Medrán, perfiles distintos y una inversión más controlada. El golpe inicial puede resultar fuerte por la magnitud de los nombres que se van, pero puertas adentro lo interpretan como una decisión necesaria para ordenar el club y empezar un proyecto con bases más sostenibles.

• LEER MÁS: El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La reconfiguración apenas comienza. Pero está claro que, con la salida de los referentes y la reducción del gasto, Colón inicia una nueva etapa que busca dejar atrás un ciclo que no encontró respuestas dentro de la cancha.