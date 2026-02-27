Colón moldea su estructura con una incógnita para enfrentar a Ferro

Ignacio Lago y Alan Bonansea entrenaron sin secuelas y serían titulares ante Ferro. La única duda en Colón pasa por Matías Godoy, que terminó con una molestia.

Colón transita la recta final hacia el duelo con Ferro con certezas y una incógnita. La evolución de Ignacio Lago despejó temores, pero la molestia de Matías Godoy encendió una luz amarilla en la planificación de un equipo que busca consolidar su andamiaje en la Zona A. El Sabalero enfrentará este sábado, desde las 20.30, a Ferro Carril Oeste por la tercera fecha, en un compromiso que puede empezar a marcar tendencias en la tabla y, sobre todo, en el funcionamiento colectivo.

Ignacio Lago fue uno de los focos de atención en la semana. El mediocampista arrastraba una molestia muscular que sembró dudas, aunque nunca dejó de entrenarse a la par del grupo. Las alarmas por una posible lesión de mayor gravedad quedaron atrás y, de no mediar imprevistos, se meterá en el once titular.

Su presencia no es un detalle menor. Lago aporta dinámica para el retroceso, lectura para ocupar el intervalo entre lateral y central rival y criterio en el último pase. En el engranaje ofensivo, es el nexo que permite que el equipo no se parta cuando adelanta líneas. Su continuidad le otorga fluidez a un mediocampo que necesita circulación limpia y agresividad en la presión tras pérdida.

Bonansea asoma desde el arranque

Otro que gana terreno es Alan Bonansea. El delantero venía trabajando con normalidad desde hace varios días y puertas adentro crecía la sensación de que estaba listo para recuperar la titularidad. Su capacidad para fijar centrales y atacar el primer palo le da a Colón una referencia clara en el área, algo indispensable ante defensas que suelen replegarse en bloque medio. Con Lucas Cano como complemento, el ataque rojinegro puede combinar juego directo con descargas para los volantes que llegan de frente, una variante que el cuerpo técnico busca potenciar.

La preocupación: Godoy

La única inquietud concreta pasa por Matías Godoy. El extremo finalizó el entrenamiento del jueves con una molestia producto de un choque accidental. Este viernes será evaluado para determinar el grado de la dolencia y confirmar si está en condiciones de ser parte de la convocatoria. Su eventual ausencia obligaría a recalibrar el frente ofensivo, ya que Godoy ofrece desequilibrio en el uno contra uno y amplitud para estirar la defensa rival. No es sencillo reemplazar esa profundidad sin resentir el sistema.

El posible once

En este contexto, la probable formación de Colón sería con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Alan Bonansea y Lucas Cano.