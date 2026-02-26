Colón mantiene la base y espera por Lago y Bonansea

El equipo de Medrán repetiría la estructura que viene de jugar ante Central Norte, aunque mantiene dos dudas: la evolución física de Ignacio Lago y la posible vuelta de Alan Bonansea.

Colón transita la semana con la idea clara de sostener la plataforma futbolística que mostró en su última presentación. La estructura, el orden táctico y la intensidad en la presión tras pérdida fueron aspectos que dejaron conforme al cuerpo técnico, que ahora busca ajustar detalles en los últimos metros para volver al gol, mientras define dos dudas claras.

Este jueves Alan Bonansea entrenó a la par de sus compañeros y dejó atrás las molestias que lo habían condicionado a la hora de entrenar con pelota ya que en cuanto al entrenamiento físico ya lleva varios días entrenando con el resto del plantel. Si Ezequiel Medrán lo precisa, podría volver al once inicial para aportar presencia física en el área, capacidad de fijar centrales y mayor contundencia en el juego aéreo. Su inclusión modificaría algunos movimientos ofensivos, sobre todo en la referencia de área y en la descarga para los volantes que llegan desde segunda línea. En caso de que el DT quiera darle algunos días más de recuperación, el nueve será Lucas Cano .

Lago, entre la precaución y la continuidad

El caso de Ignacio Lago es el otro foco de atención. El mediocampista presenta una molestia muscular que no lo marginó de los entrenamientos, aunque el cuerpo técnico analiza realizarle estudios médicos para precisar el diagnóstico y evitar complicaciones a corto o mediano plazo. La intención es no asumir riesgos innecesarios en una etapa decisiva del torneo.

En caso de que los estudios arrojen un resultado adverso, Conrado Ibarra volvería al equipo titular para sostener el recorrido por el sector y la disciplina táctica en el retroceso. Su ingreso garantizaría amplitud, recorrido por las bandas y colaboración en defensa manteniendo la estructura del 4-4-2 flexible que propone el entrenador.

Colón podría formar de la siguiente manera:

El probable once de Colón para el sábado a las 20.30 en el estadio Brigadier López, con arbitraje de Bruno Amiconi sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago o Conrado Ibarra; Facundo Castro o Alan Bonansea y Lucas Cano.