Riestra le ganaría la pulseada a Unión por el volante Nicolás Watson

En Buenos Aires ya se informa que Riestra tendría un principio de acuerdo para sumar al volante Nicolás Watson, al que Unión solamente sondeó

En Unión las informaciones sobre posibles refuerzos escasean. Un poco por hermetismo y también para esperar el arribo del nuevo mánager . Los hinchas preguntan y ni rumores hay, lo que habla a las claras de lo poco que se avanzó en cuanto al armardo del plantel. Solo intentar retener a Matías Tagliamonte , que no se dará.

Lo único que se conoció fue un tanteo por el volante central Nicolás Watson, que está cada vez más cerca de Deportivo Riestra, que habría tomado ventaja.

• LEER MÁS: Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Unión solo consultó y Riestra aceleró

La semana pasada trascendió que la dirigencia del Tate había realizado averiguaciones por el mediocampista de 27 años, tras descender con San Martín de San Juan y que finaliza su contrato. Con una conducción que opta por el bajo perfil y el hermetismo mientras se aguarda la llegada de Santiago Zurbriggen como mánager, el interés de Unión se mantuvo en solo consultas. No hubo ofertas.

Nicolás Watson.jpg La alternativa de Nicolás Watson se aleja en Unión.

Del otro lado, Riestra avanzó con otra decisión. A diferencia del Tate, el Malevo habría ido más allá de las consultas preliminares y ya tendría una propuesta formal sobre la mesa, un movimiento que empieza a inclinar la balanza a su favor.

• LEER MÁS: El particular contraste del año de Rafael Profini en Unión

Por ahora, el escenario es claro: Unión observa desde atrás y sin pasos concretos, mientras que Riestra acelera y se posiciona mejor en la negociación. El desenlace todavía no está escrito, pero si no hay un cambio de ritmo, Watson parece encaminar su futuro lejos de Santa Fe.