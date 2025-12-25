Uno Santa Fe | Ovación | River

Se complicó la llegada de Santino Andino a River

River tenía casi abrochado al delantero Santino Andino de Godoy Cruz, aunque una modificación de último momento complicó su llegada

25 de diciembre 2025 · 17:52hs
River tenía casi abrochado al delantero Santino Andino de Godoy Cruz, aunque una modificación de último momento complicó muchísimo su llegada. El club de Núñez tendría que acudir al Plan B.

La llegada a River de Andino, quien demostró un muy buen nivel en el 2025 con Godoy Cruz, era prácticamente un hecho y estaba todo listo para convertirse en el tercer refuerzo del Millonario, que ya incorporó a los mediocampistas Aníbal Moreno y a Fausto Vera. Sin embargo, su cambio de representante estancó muchísimo la negociación y convirtió su traspaso en prácticamente una utopía.

Andino era representado por Hernán Berman, quien es muy cercano al director técnico Marcelo Gallardo y al mundo River. Pero Andino terminó su relación con este último y pasó a ser asesorado por una agencia internacional que tendrá como prioridad que continúa su carrera en Europa.

El mendocino, que solo tiene 20 años y que en este 2025 disputó el Mundial Sub 20, viene de descender con Godoy Cruz a la Primera Nacional, aunque esto no opacó sus muy buenas actuaciones que lo colocaron como una de las mayores promesas del fútbol argentino.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Como de Italia es uno de los principales interesados y podría desembolsar una cifra cercana a los siete millones de dólares.

El plan B de River

De esta manera, con las negociaciones por Andino prácticamente caídas, River iría por el “Plan B”, que es Tadeo Allende. El cordobés de 26 años viene de tener un muy buen año en el Inter Miami de Estados Unidos, donde tiene como compañero a Lionel Messi y fue clave en la obtención del título en la MLS ya que convirtió 20 goles en 37 partidos

