Colón hizo oficial la contratación del delantero Genaro Rossi

Colón presentó a Genaro Rossi

Así lo hizo oficial el club a través de las redes sociales: "El delantero de 22 años, formado en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, viene de disputar la primera parte del año con la camiseta de Chaco For Ever. La operación se realiza a través de un préstamo sin cargo y con opción de compra. ¡Bienvenido Genaro!".

La operación se realiza a través de un… pic.twitter.com/P7KHOi0nxK — Club Atlético Colón (@ColonOficial) July 4, 2024

Si bien no se precisa la duración del vínculo, sería por 18 meses. La dirigencia acordó rápido con la Lepra, dueño del pase, pero se complicó sacarlo de Chaco For Ever, donde tenía contrato hasta diciembre. Fue clave la intervención del representante Pedro Aldave para que se concrete y viaje a la Ciudad de Garay.

El DT Iván Delfino pidió como prioridad un 9 de las características de Javier Toledo y costó más de lo planeado. Más que nada por lo económico. Es verdad que se apuntó alto, pero las pretensiones atentaron con los deseos del club, que tuvo que busca en el ascenso y convención lo de Rossi, que disputó 20 partidos en Chaco For Ever: 14 de titular y en seis ingresó desde el banco de los suplentes y fue reemplazado en 10 ocasiones. Anotó dos goles (Defensores de Belgrano y Atlético de Rafaela).

Ya se pone a las órdenes de Iván Delfino y habrá que ver si llega para ser considerado para el partido del domingo ante Almirante Brown por la fecha 22 de la zona B de la Primera Nacional.