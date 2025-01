Colón inicia ante Racing (M) su participación en la Serie Río de la Plata

Por qué todavía Colón no presentó a Guillermo Ortiz como refuerzo

El encuentro entre Colón y Racing de Montevideo arrancará a las 20, se jugará en el estadio Charrúa (se iba a jugar en el Luis Franzini) y se podrá ver solamente por Disney +.

La segunda prueba para el Colón de Ariel Pereyra

Será el segundo partido amistoso del Colón de Ariel Pereyra, que llega de caer frente a Patronato por 1-0, en el estadio Brigadier Estanislao López.

En tanto que el próximo viernes chocará ante Albion, en el estadio Luis Franzini, en lo que representará su último ensayo amistoso de pretemporada, antes de emprender viaje de retorno a Santa Fe y enfocarse en el debut del Torneo de la Primera Nacional ante Temperley (6 de febrero).

Ariel Pereyra.jpg

En cuanto a la formación titular, no hay demasiadas precisiones sobre cuál es el pensamiento de Ariel Pereyra, pero la formación sería prácticamente la misma que viene de jugar el primer amistoso ante Patronato, con lo cual Emmanuel Gigliotti podría estar en el banco de los suplentes.

LEER MÁS: Mirá quién es Facundo Lencioni, el extremo ofrecido a Colón

La otra gran duda pasa por saber si estará o no a disposición Guillermo Ortiz, quien todavía no fue confirmado como refuerzo debido a algunos contratiempos contractuales. De hecho, el club no oficializó la lista de viajeros por la difusa situación del defensor.

Probables formaciones

Racing de Montevideo: Lautaro Amade, Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Lucas Monzón, Martín Ferreira, Lucas Rodríguez, Felipe Cairus, José Varela, Esteban Da Silva, Pablo Viudez y Agustín Kahl. DT: Darío Rodríguez.

Colón: Marcos Díaz; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Brian Negro o Guillermo Ortiz y Nicolás Fernández; Federico Jourdan, Alan Forneris, Nicolás Talpone y Christian Bernardi o José Barreto; Barreto o Joel Soñora y Genaro Rossi. DT: Ariel Pereyra.

Hora: 20.

Estadio: Estadio Charrúa.

Televisa: Disney +.