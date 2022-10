Vale recordar que el pasado lunes se llevó a cabo las detenciones masivas de barras y dirigentes de Colón, con lo cual se resolvió que el partido ante Argentinos se juegue a puertas cerradas en el estadio Brigadier López.

ColónSF.jpg Los hinchas de Colón tienen un croquis determinado para poder acceder a la cancha de Libertad de Sunchales.

UNO Santa Fe adelantó que el partido se jugaría con público, más allá que podía haber algunas restricciones para asistir al Brigadier López, que podía ir desde un ingreso más reducido de hinchas hasta la prohibición de llevar banderas.

"Venimos hablando con la gente relacionada a esto, pidiéndole que se juegue con público, nada tiene que ver con todo esto, están dadas las condiciones para que se juegue con público, no hay motivos para que sea de otra manera, tenemos la convicción de que se juegue con público, y lo vamos a pedir, quizás no sea necesario pedirlo porque quizás esa decisión ya está tomada", manifestó José Vignatti, en el diálogo que mantuvo con LT9 (AM 1150).

Este lunes se llevó a cabo la reunión de cancha en el ministerio de seguridad, donde Marcos Romero, secretario de Seguridad Deportiva, contó: "Terminamos la reunión con los dirigentes de Colón y con la municipalidad, el miércoles ante Patronato se utilizarán 450 policías de servicio adicional, con lo cual serán cerca de 600 efectivos. El estadio estará completo, tenemos que pensar en el buen socio, estamos trabajando en contra del 5% de inadaptados, sí estará la prohibición de todo tipo de banderas grandes, telones e instrumentos musicales, solo podrán ingresar las banderas de 2 metros por uno. No vamos a permitir la adornación del estadio ni la pirotecnia".

"Es un partido de alto riego, pero estamos pensando en el buen socio, buen ciudadano y para ellos trabajamos. Luego de mucho trabajo llegamos a este resultado. En la mesa analizamos muchas alternativas, el estado estuvo trabajando, con su justicia, de manera impecable, y tenemos la oportunidad para revertir cosas que se vienen sucediendo en el estadio, como en otros del fútbol argentino. Trabajaremos desde las 8 de la mañana con el municipio para que la gente pueda llegar de buena manera. Al estadio lo abriremos tres horas antes, los controles serán más fuertes que en otros partidos, queremos que la gente vamos con tiempo, y que se arme de presencia. Al plantel lo acompañaremos, por lo que sabemos el plantel se alojará en Santa Fe, en el InterTower", agregó Marcos Romero.

"Vamos a tener grupos de infantería, y de represión, trabajando en el Fonavi, dentro del barrio. Los molinetes están funcionando muy bien, también las cámaras, por eso no le podemos hacer hoy un reproche a Colón", destacó Marcos Romero, en otro tramo.

Guillermo Álvarez, Subsecretario de Control de la municipalidad, dijo: "Tenemos que ocuparnos de un reclamo de los vecinos, que es en las adyacencias del estadio, dispusimos de un operativo que arrancará a las 8 de la mañana, con la colaboración de la seguridad de la provincia, para que el espectáculo se desarrolle de la mejor manera posible, así lo pretende el intendente Emilio Jatón, para que se disponga de todo lo que haga falta".