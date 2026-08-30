Colón jugó mal, resignó protagonismo y sufrió una dura derrota ante Racing de Córdoba

El equipo sabalero jugó un pésimo primer tiempo y mejoró algo en el complemento. Perdió 1-0 y ahora quedó ocho puntos por debajo de Ferro

Colón salió a ver que pasaba y lo terminó pagando caro. No hizo nada en el primer tiempo, jugó con absoluta pasividad y Racing de Córdoba lo aprovechó para imponerse 1-0.

Recién se acordó de atacar en el segundo tiempo, pero lo hizo obligado por las circunstancias ya que iba perdiendo . De todos modos, careció de claridad, generó poco en ataque y terminó sufriendo una durísima derrota.

Colón y un pésimo primer tiempo

La primera acción de peligro fue antes del minuto de juego cuando Facundo Taborda por el sector izquierdo y sin oposición ejecutó un remate directo al arco que terminó tapando Matías Budiño.

Los primeros minutos del partido eran parejos, con los dos equipos metiendo y luchando, pero jugando poco. El cotejo era muy disputado y ninguno lograba imponer su juego.

De todos modos, era Racing de Córdoba el que manejaba la pelota buscando jugar en campo rival y Colón apostaba por el juego directo para los dos referentes de área.

Si bien el equipo local insinuaba un poco más, no pasaba nada frente a los arcos, dado que ninguno mostraba claridad en los metros finales y se repetían a la hora de intentar atacar.

El empate era el fiel reflejo de lo que sucedía dentro del campo de juego. Ya que ambos equipos no generaban en ataque y menos pateaban al arco rival.

A los 27' Colón dispuso de un tiro libre desde el sector izquierdo que fue mal ejecutado por Facundo Castet y el que lo aprovechó fue Pablo Echavarría quien desde su campo de juego aceleró con pelota dominada sin que pudieran detenerlo.

"Pablo Giménez"



Por el penal que cobró el árbitro a favor de Racing de Córdoba ante Colón. pic.twitter.com/eGzqjbarqH — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 30, 2026

Y cuando llegó al área, cedió para Raúl Chamorro quien intentó eludir a Matías Budiño y el arquero sabalero fue al piso para atrapar el balón, el defensor cayó y Pablo Giménez marcó la pena máxima.

El encargado de ejecutarlo a los 28' fue Pablo Echavarría con un débil remate al medio que Budiño alcanzó a tapar con los pies, pero el rebote le quedó al delantero que con un toque suave terminó definiendo para establecer el 1-0.

"Pablo Chavarría"



Por el gol del jugador de Racing de Córdoba ante Colón. https://t.co/BSfa8LhORB pic.twitter.com/7F1EC4ST9R — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 30, 2026

A los 35' avisó Racing de Córdoba, cuando Facundo Taborda desde la derecha metió un centro que cruzó todo el área y por el segundo palo alcanzó a conectar Gabriel Aranda y la pelota pegó en Federico Lértora para irse al tiro de esquina.

Cuando se jugaban 39' el que salió de contra fue Colón con Leandro Garate, luego la pelota la recibió Ignacio Lago quien habilitó a Julián Marcioni, pero no logró darle dirección al centro y el balón se fue por encima del horizontal.

La aproximación más clara de Colón fue a los 44' y surgió de un lateral que ejecutó Mauro Peinipil y Alan Bonansea de espaldas ensayó una chilena que pasó cerca del caño izquierdo.

No fue un buen primer tiempo del Sabalero, ya que le costó imponerse y Racing de Córdoba jugó mejor, fundamentalmente hasta el gol convertido por Chavarría.

Mejoró en el complemento pero no le alcanzó

Para iniciar el segundo tiempo, Iván Delfino movió el banco buscando no perder tiempo y dispuso de dos cambios. Ingresaron Ignacio Antonio y Franco García, para las salidas de Toledo y Garate.

En esos primeros minutos del complemento, Colón tenía la pelota y jugaba en campo rival, en tanto que Racing de Córdoba se retrasaba demasiado apostando por alguna contra.

Y al jugar más cerca del arco rival, el Sabalero comenzaba a generar en ataque. A los 12' Alan Bonansea picó en diagonal y sacó un remate al primer palo que el arquero Brian Olivera terminó tapando y mandando la pelota al córner.

El tiro de esquina lo ejecutó Franco García y el que ganó de cabeza fue Alan Bonansea pero la pelota terminó rozando en el travesaño. Colón era más peligroso que en el primer tiempo y estaba cerca del empate.

A los 20' el entrenador rojinegro dispuso de la tercera modificación haciendo ingresar a Conrado Ibarra en lugar de Marcioni, quien no tuvo una buena actuación.

Colón iba y Racing de Córdoba jugaba de contra. Y estuvo cerca el equipo cordobés de anotar el segundo cuando Francisco Monticelli encaró y cedió para Chavarría pero el delantero de frente al arco pifió el remate.

A los 32' Delfino realizó el cuarto cambio, buscando mayor presencia en ataque, haciendo ingresar a Jerónimo Buosi para la salida de Federico Lértora.

Colón cargaba el ataque con muchos delanteros buscando el empate. Y a los 38' García ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda, pero el cabezazo de Ignacio Lago se fue desviado.

A los 42' Ignacio Lago debió salir por una molestia física y en su lugar ingresó Emanuel Beltrán. Y a los 43' Colón tuvo una chance clara cuando García habilitó a Castet y el lateral dentro del área sacó un remate por encima del travesaño.

Fue lo último en ataque para el Sabalero que mejoró algo en el segundo tiempo, pero que había jugado muy mal en la primera etapa resignando el protagonismo. Se acordó tarde de atacar y sufrió una dura derrota.

Síntesis

Racing de Córdoba: 1-Brian Olivera; 4-Raúl Chamorro, 2-Gabriel Aranda, 6-Marcio Gómez, 3-Jonathan Bay; 7-Matías Machado, 5-Alan Olinick, 8-Santiago Rinaudo, 10-Facundo Taborda; 11-Sergio González, 9-Pablo Chavarría. DT: Gustavo Coleoni.

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen, 3-Facundo Castet; 7-Julián Marcioni, 5-Federico Lértora, 8-Agustín Toledo, 10-Ignacio Lago; 7-Leandro Garate, 9-Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 28' Pablo Chavarría (RC).

Cambios: ST 0' Ignacio Antonio x Toledo (C), Franco García x Garate (C), 26' Francisco Monticelli x Rinaudo (RC), Tomás Kummer x Taborda (RC), 30' Catriel Peña x Machado (RC), Abel Bustos x Olinick (RC), 32' Jerónimo Buosi x Lértora (C), 37' Lautaro Ávila x González (RC), 42' Emanuel Beltrán x Lago (C).

Amonestados: Castet, Rasmussen, García (C), Rinaudo (RC).

Árbitro: Pablo Giménez.

Estadio: Miguel Sancho.