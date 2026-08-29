Colón ya está en Córdoba: los 20 concentrados para visitar a Racing

Iván Delfino, DT de Colón, llevó a 20 jugadores para el duelo de este domingo a las 17 en el Miguel Sancho, por la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional.

Colón ya se encuentra en Córdoba a la espera de su próximo compromiso en la Primera Nacional. El Sabalero visitará este domingo desde las 17 a Racing de Córdoba, en el estadio Miguel Sancho, por la fecha 27 de la Zona A, y el entrenador Iván Delfino confirmó la lista de jugadores que quedaron concentrados.

La nómina está integrada por 20 futbolistas y, tal como ocurrió en los últimos partidos, la principal ausencia vuelve a ser la de Darío Sarmiento, quien continúa recuperándose de su lesión. De esta manera, el mediocampista ofensivo es nuevamente el único jugador que no está a disposición del entrenador por una cuestión física.

Los 20 concentrados de Colón

La lista elegida por Delfino está conformada por:

Arqueros: Matías Budiño y Tomás Giménez.

Defensores: Pier Barrios, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen, Nicolás Thaller, Emanuel Beltrán, Mauro Peinipil y Facundo Castet.

Mediocampistas: Ignacio Antonio, Federico Lértora, Matías Muñoz, Agustín Toledo, Conrado Ibarra, Franco García, Ignacio Lago y Julián Marcioni.

Delanteros: Alan Bonansea, Jerónimo Buosi y Leandro Garate.

Estos son los convocados por Iván Delfino para visitar a Racing de Córdoba.



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Delfino mantiene la base en Colón

El entrenador viene de conseguir tres victorias consecutivas desde su regreso al banco sabalero, ante San Telmo, Patronato y San Miguel, por lo que buscará prolongar este buen momento en Nueva Italia.

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Colón llega a la jornada ubicado tercero en la Zona A, a un punto de Deportivo Morón y a siete del líder Ferro. Enfrente estará un Racing de Córdoba que intentará hacerse fuerte en el Miguel Sancho.

La principal novedad de la convocatoria pasa nuevamente por la ausencia de Sarmiento, mientras que el resto de los futbolistas que forman parte de la consideración de Delfino estará disponible para un partido que puede resultar importante en la pelea del Sabalero por los primeros puestos.