Uno Santa Fe | Colón | Colón

Tensión en Colón: los jugadores evalúan enviar cartas documento por una importante deuda

Los referentes del plantel de Colón se habrían puesto de acuerdo para enviar cartas documentos al club para reclamar una importante deuda.

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2025 · 08:27hs
Tensión en Colón: los jugadores evalúan enviar cartas documento por una importante deuda

UNO Santa Fe | José Busiemi

El clima en Colón atraviesa horas de tensión. Según informó La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), un grupo de referentes del plantel profesional habría decidido enviar cartas documento al club para reclamar el pago de una abultada deuda por derechos de imagen, que se arrastra desde hace varios meses.

La deuda que Colón tiene con el plantel

Si bien los dirigentes regularizaron recientemente el mes de julio, aún restan tres períodos impagos, que son considerados exigibles por los futbolistas. La situación generó malestar dentro del plantel, especialmente entre los jugadores de mayor trayectoria, que decidieron avanzar de manera conjunta en la presentación formal del reclamo.

LEER MÁS: Qué opinan los otros frentes opositores de Colón sobre Ezequiel Medrán

Este conflicto se da en un contexto donde el club buscaba continuar con el proceso de rescisiones y reestructuración del plantel, algo que quedó prácticamente detenido. Tras los acuerdos alcanzados con Joel Soñora y José Barreto, no se produjeron nuevas salidas, pese a que se esperaba que varias se concreten durante octubre.

Sin embargo, la postura del grupo es clara: antes de seguir negociando desvinculaciones, quieren resolver la deuda pendiente o, al menos, llegar a un acuerdo de pago que les brinde certezas.

El dinero que debe ingresar a Colón

Mientras tanto, en la dirigencia aguardan la llegada de fondos comprometidos por transferencias que aún no se completaron. En particular, Platense debe finalizar los pagos por la compra de Leonel Picco, y Racing todavía mantiene cuotas pendientes por el pase de Alan Forneris.

LEER MÁS: Ezequiel Medrán, DT de Colón, dijo presente en el Brigadier López para acompañar a la Reserva

En el club confían en que esos ingresos permitan regularizar parte de las obligaciones con el plantel y descomprimir un conflicto que, de no resolverse pronto, podría sumar un nuevo frente institucional en el cierre del año.

Colón plantel Soñora
Noticias relacionadas
colon sumo mas minutos de juego ante santa paula en el roque otrino

Colón sumó más minutos de juego ante Santa Paula en el Roque Otrino

ezequiel medran, dt de colon, dijo presente en el brigadier lopez para acompanar a la reserva

Ezequiel Medrán, DT de Colón, dijo presente en el Brigadier López para acompañar a la Reserva

colon no lo pudo aguantar, cayo con boca y quedo relegado en la copa proyeccion

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

en vivo: la reserva de colon no lo pudo aguantar y pierde ante boca

En VIVO: la Reserva de Colón no lo pudo aguantar y pierde ante Boca

Lo último

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Marcaron la casa de un policía en barrio Roma, lo emboscaron y le robaron el arma reglamentaria y el celular

Marcaron la casa de un policía en barrio Roma, lo emboscaron y le robaron el arma reglamentaria y el celular

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

Último Momento
Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Marcaron la casa de un policía en barrio Roma, lo emboscaron y le robaron el arma reglamentaria y el celular

Marcaron la casa de un policía en barrio Roma, lo emboscaron y le robaron el arma reglamentaria y el celular

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

Pullaro sobre el acto de Milei y la contramarcha: No nos traigan problemas de Buenos Aires a Rosario

Pullaro sobre el acto de Milei y la contramarcha: "No nos traigan problemas de Buenos Aires a Rosario"

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Ovación
River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Colón sumó más minutos de juego ante Santa Paula en el Roque Otrino

Colón sumó más minutos de juego ante Santa Paula en el Roque Otrino

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Belgrano y Argentinos, por un lugar en la final de la Copa Argentina

Belgrano y Argentinos, por un lugar en la final de la Copa Argentina

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras