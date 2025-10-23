Tensión en Colón: los jugadores evalúan enviar cartas documento por una importante deuda

Los referentes del plantel de Colón se habrían puesto de acuerdo para enviar cartas documentos al club para reclamar una importante deuda.

El clima en Colón atraviesa horas de tensión. Según informó La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), un grupo de referentes del plantel profesional habría decidido enviar cartas documento al club para reclamar el pago de una abultada deuda por derechos de imagen, que se arrastra desde hace varios meses.

Si bien los dirigentes regularizaron recientemente el mes de julio , aún restan tres períodos impagos , que son considerados exigibles por los futbolistas. La situación generó malestar dentro del plantel, especialmente entre los jugadores de mayor trayectoria, que decidieron avanzar de manera conjunta en la presentación formal del reclamo.

Este conflicto se da en un contexto donde el club buscaba continuar con el proceso de rescisiones y reestructuración del plantel, algo que quedó prácticamente detenido. Tras los acuerdos alcanzados con Joel Soñora y José Barreto, no se produjeron nuevas salidas, pese a que se esperaba que varias se concreten durante octubre.

Sin embargo, la postura del grupo es clara: antes de seguir negociando desvinculaciones, quieren resolver la deuda pendiente o, al menos, llegar a un acuerdo de pago que les brinde certezas.

El dinero que debe ingresar a Colón

Mientras tanto, en la dirigencia aguardan la llegada de fondos comprometidos por transferencias que aún no se completaron. En particular, Platense debe finalizar los pagos por la compra de Leonel Picco, y Racing todavía mantiene cuotas pendientes por el pase de Alan Forneris.

En el club confían en que esos ingresos permitan regularizar parte de las obligaciones con el plantel y descomprimir un conflicto que, de no resolverse pronto, podría sumar un nuevo frente institucional en el cierre del año.