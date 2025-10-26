Uno Santa Fe | Santa Fe | LLA

No se dio el escenario de tres tercios: el presidente del PJ santafesino resaltó la polarización del voto entre LLA y Fuerza Patria

Guillermo Cornaglia destacó que no hubo escenario de tres tercios y que la jornada electoral evidenció una fuerte polarización.

26 de octubre 2025 · 20:29hs
El exsenador Guillermo Cornaglia

El exsenador Guillermo Cornaglia, presidente del artido Justicialista (PJ) de la provincia de Santa Fe. 

El presidente del Partido Justicialista en Santa Fe, , analizó el escenario tras el cierre de los comicios legislativos y aseguró que la votación se inclinó hacia una polarización clara entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, dejando de lado un escenario de “tres tercios” que algunos anticipaban.

El escenario de tres tercios no sería tal. El electorado ha polarizado entre un modelo y otro y no diversificó ni dividió su voto por tres”, señaló Cornaglia.

A pesar del intenso trabajo del oficialismo provincial, el dirigente reconoció que la ciudadanía optó por concentrar sus preferencias entre las principales fuerzas nacionales.

Rosario, epicentro de las elecciones en la provincia: expectativa en búnkeres mientras avanza el escrutinio

En relación al desempeño del PJ, Cornaglia sostuvo que su espacio mantuvo el piso histórico y los legisladores que ponían en juego, y consideró que este resultado constituye “el camino” para su partido: “Fuerza Patria es el camino, seguir construyendo, uniendo a todos los que pensamos similar. Priorizar lo que nos une por encima de las diferencias”, enfatizó.

El dirigente también hizo foco en las necesidades sociales: “Es fundamental trabajar para los que la pasan mal”, concluyó, reafirmando la apuesta del partido por mantener un vínculo cercano con los sectores más vulnerables, incluso en un contexto de fuerte polarización política.

Elecciones legislativas: a poco del cierre, ya votó el 54% del padrón en Santa Fe

La declaración de Cornaglia se suma al clima de expectativa que atraviesa Santa Fe y el país, mientras se aguardan los primeros resultados oficiales y se definen los balances de los distintos espacios políticos en esta elección legislativa histórica.

