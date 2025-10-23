Colón sumó más minutos de juego ante Santa Paula en el Roque Otrino

Colón, en su camino hacia el inicio de la Liga Nacional, empató en 75 ante Santa Paula de Gálvez, en el Roque Otrino. Decidieron no jugar el suplementario.

En un nuevo amistoso de preparación rumbo a la Liga Argentina de Básquet, Colón igualó 75-75 frente a Santa Paula de Gálvez en el estadio Roque Otrino. Por decisión de ambos equipos, el encuentro no tuvo tiempo suplementario.

Fue el quinto ensayo del elenco dirigido por Leandro Spies , que continúa ajustando detalles en la recta final hacia el inicio oficial de la competencia. El cuerpo técnico volvió a tener una rotación más corta de lo habitual debido a las lesiones de Bautista Fernández y Juan Aldaz , además de que aún se aguarda por la llegada de los refuerzos extranjeros.

A pesar de esas limitaciones, el Sabalero dominó buena parte del trámite y llegó con ventaja al último cuarto. Sin embargo, Santa Paula reaccionó en el cierre con los rompimientos de Jerónimo Díaz Muller, la efectividad de Lisandro Gómez Quintero y el aporte ofensivo de Gino Balbo y Lautaro Delucchi, para terminar nivelando el marcador.

El próximo cruce entre ambos equipos será este viernes a las 21.30, cuando se midan en el gimnasio Víctor Comelli de Gálvez, en lo que será una buena oportunidad para continuar afinando el funcionamiento.

Síntesis del partido entre Colón y Santa Paula

Colón (75): Joaquín Fernández 16, Andrés Jaimes 12, Germán González 13, Estanislao Crespi 7, Hans Feder Ponce 17 (FI); Thiago Chemez 4, Santiago Costa 6. DT: Leandro Spies.

Santa Paula (75): Augusto Barbieri 9, Jerónimo Díaz Muller 9, Walter Puebla 0, Lisandro Gómez Quintero 16, Miguel Caicedo 10 (FI); Francisco Dalpino 5, Lautaro Delucchi 12, Gino Balbo 14. DT: Francisco Blanc.

Parciales: 15-10, 38-30 y 59-52.

Árbitros: Silvio Guzmán y Romina Morales.

Cancha: Roque Otrino.

Fuente: Marca Personal