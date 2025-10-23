Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón aún no logra cerrar el acuerdo con Espínola y sigue en riesgo de inhibición en FIFA

Colón sigue negociando un préstamo para pagarle a Alberto Espínola y evitar la inhibición en FIFA. Qué harán el club y el paraguayo.

23 de octubre 2025 · 08:59hs
La situación de Alberto Espínola continúa siendo una de las principales preocupaciones en el Mundo Colón. Si bien en las últimas horas circularon versiones sobre un posible acuerdo entre el jugador paraguayo y la dirigencia rojinegra, la realidad indica que todavía no se llegó a un entendimiento definitivo, y que el club sigue gestionando un préstamo en una entidad bancaria para hacer frente a la importante deuda.

Desde el lunes pasado, Espínola se encuentra en condiciones de solicitar la inhibición de Colón ante la FIFA, en virtud del vencimiento del plazo otorgado por el organismo internacional. No obstante, el reclamo aún no fue formalmente presentado, lo que mantiene abiertas las negociaciones y le da un margen de maniobra a la dirigencia sabalera.

La deuda que Colón mantiene con el defensor asciende a 375.000 dólares más 12.859.500 pesos, ambos montos sujetos a un interés anual del 5%. En un primer momento, el futbolista rechazó la propuesta del club de abonar el total en cuotas, exigiendo que el pago se realice en un solo desembolso. Sin embargo, la posibilidad de un plan más flexible, junto con la predisposición del jugador a destrabar el conflicto, genera cierto optimismo en Santa Fe.

El plazo límite fijado por la FIFA venció el 17 de octubre, y de no cumplirse con el fallo, Colón quedaría automáticamente inhibido para incorporar jugadores, una sanción que afectaría de lleno la planificación deportiva de cara a la próxima temporada.

De todos modos, el reporte semanal de FIFA, que se actualizará el lunes próximo, será clave para conocer si el club fue efectivamente sancionado o si logró evitar la medida. Desde la sede sabalera confían en que las gestiones bancarias puedan concretarse en las próximas horas, permitiendo salvar un nuevo obstáculo económico e institucional en un momento donde cada decisión resulta crucial para el futuro deportivo de la entidad.

