Colón: la historia de Franco Quiroz para llegar a Primera

Franco Quiroz es uno de los juveniles de Colón a quien el club le ofreció una renovación de su contrato, y será tenido en cuenta por Eduardo Domínguez de cara a la próxima temporada del fútbol argentino.

Franco Quiroz, quien surgiera futbolísticamente en Wanderers de Concordia y desde allí recaló en Colón (debutó en Primera División el año pasado ante Argentinos Juniors), aunque viene de jugar en Agropecuario, equipo que milita en la Primera Nacional, charló con Rodry Rossetti en el Instagram de En el Área.

En el arranque de la charla, Franco Quiroz comenzó contando cómo afrontó la cuarentena y cómo se las ingenió para trabajar con el plantel de Colón y reveló: "Hice todo aquí. Yo me vine de Carlos Casares a Santa Fe y me quedé por aquí. Estaba entrenando con Mateo Hernández, y entrenábamos a veces en su casa, otras en un complejo o cancha que se podía conseguir. Al principio entrenaba solo aquí, en casa, y por ahí se hacían muy aburridos los entrenamientos. Había días que los dejaba pasar y después no me quedaba otra que meterle doble turno, y hasta triple turno porque sino no me daba".

En cuanto a lo que Franco Quiroz considera que perdió en este tiempo, en cuento a la preparación física y futbolística con el plantel de Colón, reveló: "Se pierde, o se ha perdido, mucho. Ahora que se soltó un poco más, podemos correr o hacer trabajos con pelota y cosas así. Pero lo que más se pierde es el ritmo de competencia. Pero contento con volver a la cierta normalidad de entrenar como se debe, dado que AFA dio el visto bueno. Por suerte se vuelve, porque era tedioso por la tensión de la espera y por lo poco que podíamos hacer. A mí me agarraba mucha ansiedad y me liquidaba. Por ahí entrenaba con la esperanza de que pronto volveríamos a entrenar todos, quizá la semana que viene, o la otra, y así te va matando la ansiedad y la espera. Por suerte se vuelve, porque era tedioso por la tensión de la espera y por lo poco que podíamos hacer. A mí me agarraba mucha ansiedad y me liquidaba. Por ahí entrenaba con la esperanza de que pronto volveríamos a entrenar todos en Colón, quizá la semana que viene, o la otra, y así te va matando la ansiedad y la espera".

En cuanto a si tiene relación con Luca Marcogiusseppe, exayudante de campo de Unión, y Walter Bou, exdelantero tatengue, Franco Quiroz contó: "Con Luca intercambiamos mensajes y nos veíamos mucho en los partidos solidarios que se hacían en Concordia, al igual que con Walter y con Gustavo Bou. Y con Gustavo hemos compartido también reuniones de amigos allá en Concordia. Pero con todos, con aquellos que juegan en el fútbol argentino o afuera, siempre comparto charlas. Y generalmente en los partidos solidarios que te mencioné, porque siempre hay algún asado luego de los mismos y se da para seguir la charla".

Luego, Franco Quiroz reveló cómo se dio su llegada a Colón y reveló: "A los 15 años debuté en Wanderers de Concordia. También en ese momento integraba el Seleccionado de Concordia, que viajaba a Chile a jugar un torneo en verano. Entonces, estaba entrenando con mi categoría, Sub 15, con el Seleccionado de Concordia que viajaba a Chile. Entonces apareció gente de Colón a ver jugadores y por suerte quedé en su consideración.

Y Franco Quiroz agregó: "Cuando tenía 15 años y me habían subido a la primera de Wanderers , le empecé a prometer a mi mamá que iba a ser jugador de fútbol y que le iba a dar todo. Y desde ahí me maté entrenando, pues entrenaba tres turnos. Y un día llegué llorando y le dije «mami, como puede ser que yo me haya probado en muchos clubes y no quedé en ninguno, sabiendo que me mato entrenando». Incluso llegaba a mi casa a las 10 de la noche y me dormía sentado en la mesa, porque estaba liquidado. Y mi mamá me dijo «quédate tranquilo, que ya se te va a dar». Y cuando sale el viaje a Chile, mi mamá le dice a la tesorera que manejaba el viaje, que no sabía si yo iba a ir porque me habían llamado de Colón. Pero era mentira, obvio. Y cuando vuelvo de Chile, a las 2 semanas, sale un comunicado en el diario que debían presentarse chicos de Concordia en Santa Fe para hacer la prueba".

"Habrán venido unos 15 chicos. Y yo llegué aquí a Santa Fe, y lo hice con un compañero de la 97, que jugaba en mi club, que también había quedado como enganche. Era febrero, tremendo calor y nos tocó en la última cancha del predio de Colón, y yo estaba re nervioso. Tiré los cinco primeros pases y los erré. Hasta que en un momento lo ponen a mi compañero, al que se vino conmigo, a jugar de mi lado, y se las empiezo a dar casi todas a él. Entonces, en ese momento estaba Carlos Giuliani. Este me llama, y me dice «nene, jugá tranquilo, ya está, ya quedaste». Cuando me dijo eso se me bajó toda la sangre de la cabeza y hasta me animé a pasar al ataque, y todo. Y este chico que vino conmigo también quedó. Pero cuando yo quedé estaba en una pensión y los padres no tenían como para bancar la misma, y entonces no pudo venir", reveló Franco Quiroz en otra parte de la entrevista.

Más adelante, Franco Quiroz cómo se dio su llegada a la Primera de Colón y dijo: "Cuando yo vine a Colón, a mi viejo lo operaban de hernia de disco y entonces yo no quería venir a la prueba, quería estar con él y mi vieja me dice «andá». Y era todo el mismo día, el mismo día lo operaban y el mismo día era la prueba. Entonces, por eso también mi cabeza estaba en otro lugar y se juntó todo con los nervios. Y ni bien terminé esa prueba, llamé a mi mamá y le dije «quedé», para su alegría y tranquilidad. Además, el mismo día que a mi me subieron a Reserva, a mi viejo le hicieron la segunda operación de hernia de disco. Y por esos días se decía que se jugaba por la Copa Santa Fe. Y la llamé a mi mamá para decirle que era una especie de prueba el partido por la Copa Santa Fe y de ahí algunos chicos iban a quedar en Reserva, pero que yo no sabía si quedaba. Finalmente, pasó la operación de mi papá, todo bien, y a los tres días me dijeron que quedaba en Reserva".

"En ese momento no estaba jugando mucho en Reserva, porque me acuerdo que en el plantel estaba Osvaldo Arroyo, y cuando no jugaba en primera lo hacía allí en Reserva. Y yo bajaba a la primera local. Luego empecé a jugar y jugar, me acuerdo que el torneo había terminado. Nosotros jugamos un miércoles con la primera local, que salimos campeones, y el sábado jugué el torneo de AFA con la cuarta, contra River. Recuerdo que le ganábamos 3 a 0 el primer tiempo, y faltando 20 minutos para que termine el segundo nos lo dieron vuelta 4-3. El técnico de River hizo tres cambios y nos liquidó, porque pareció que entraron Messi, Cristiano y Dybala. En el momento que fuimos campeones de la Primera Local, se decía que iban a subir chicos al plantel profesional. Ese lunes yo estaba con una paralítica infernal, y le dije a los chicos que no iba a entrenar, que le iba a decir al técnico que me mande el kinesiólogo. En ese momento el ayudante de campo era Tapita Segalla, y mi técnico de Reserva me mandó a hablar con él porque quería decirme unas cosas. Fui a hablar y me dice «van a ir unos chicos a entrenar con el plantel, van a hacer un reducido, pero me parece que te quedás en el plantel de primera», me insistió. Y cuando me dijo así, se me pasó el dolor que tenía, todo, sino por el contrario caminaba como nunca", cerró Franco Quiroz en otra parte de la charla.