La decisión de Brian Fernández que cambió todo y tuvo a Colón como protagonista

Brian Fernández recordó el momento en que abandonó un presente privilegiado en la MLS para intentar acompañar a Colón en Paraguay. “Cumplí el sueño, pero no logré lo que tanto quería”, admitió.

La pasión por Colón llevó a Brian Fernández a tomar una decisión que, con el paso del tiempo, él mismo identificó como un punto de inflexión en su carrera futbolística. En 2019, cuando atravesaba un gran momento en Portland Timbers, de la Major League Soccer (MLS), el delantero decidió dejar Estados Unidos para intentar acompañar al Sabalero en la final de la Copa Sudamericana disputada en Paraguay.

LEER MÁS: El dato que ubica a Colón en un lugar de sumo privilegio en la Primera Nacional

En una entrevista con Joaco Santos, publicada en YouTube, el atacante repasó aquel episodio y reconoció que no dimensionó las consecuencias que podía tener su determinación. Lo que comenzó como un impulso vinculado con su sentimiento por el club santafesino terminó convirtiéndose, según su propia mirada, en el inicio de una etapa muy difícil en su trayectoria profesional.

“Yo tenía cuatro años de contrato en Portland. Era el mejor pago, VIP y jugador franquicia. Me habían comprado por 15 palos verdes. Y decidí irme”, recordó Fernández al describir la situación que atravesaba en el fútbol estadounidense.

El sueño de acompañar a Colón

El motivo de aquella decisión estuvo directamente relacionado con Colón. El equipo dirigido por entonces por Pablo Lavallén se preparaba para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, el 9 de noviembre de 2019, en Asunción, Paraguay.

Fernández quería estar presente en una de las jornadas más importantes de la historia rojinegra y, llevado por ese deseo, resolvió viajar desde Estados Unidos.

LEER MÁS: Colón perfil un equipo ante Ciudad de Bolívar: García vuelve a escena y Garate sería la única baja

“Quería viajar a Paraguay a ver a Colón en la final de la Sudamericana. Me calenté con eso. Agarré, me tomé un avión y me vine”, relató.

Sin embargo, el delantero reconoció que en aquel momento no logró separar su fanatismo de las obligaciones que tenía como futbolista profesional.

“No me di cuenta de que no era más un hincha”, reflexionó sobre una decisión que terminó teniendo consecuencias en su relación con Portland Timbers.

De Portland a Colón, pero con otro escenario

Fernández explicó que su salida derivó en la finalización de su vínculo con la institución estadounidense. Su intención era estar cerca de Colón en aquella final histórica, pero el desenlace fue distinto al que imaginaba.

“No llegué a la final, me cancelaron el contrato y terminé jugando en Colón”, contó.

De esa manera, el delantero pasó de ocupar un lugar destacado en el fútbol estadounidense a regresar al país para incorporarse al club del que era hincha. Su llegada al Sabalero representó la posibilidad de cumplir un anhelo personal, aunque la experiencia estuvo atravesada por dificultades que, según reconoció, no pudo resolver como esperaba.

“Cumplí el sueño, pero no logré lo que tanto quería, que era estar bien y pasarla lindo”, expresó al hacer un balance de aquella etapa.

Una mirada sobre el momento más difícil de su carrera

La reflexión de Brian Fernández va más allá de una decisión contractual. En su relato, el delantero ubicó aquel episodio de 2019 como el comienzo de un retroceso futbolístico y personal que condicionó su trayectoria posterior.

En ese momento, Portland Timbers le ofrecía continuidad, reconocimiento y un lugar de privilegio dentro del plantel. Sin embargo, su deseo de acompañar a Colón terminó pesando más que la estabilidad profesional que había conseguido en Estados Unidos.

LEER MÁS: Colón perfil un equipo ante Ciudad de Bolívar: García vuelve a escena y Garate sería la única baja

Años después, el atacante volvió sobre aquella historia con otra perspectiva y reconoció que no alcanzó con cumplir el sueño de vestir la camiseta rojinegra para encontrar el bienestar que buscaba.

Su testimonio vuelve a poner en primer plano el vínculo especial que mantiene con Colón, una relación marcada por el sentimiento y por una decisión que todavía recuerda como determinante en su carrera.

La historia de Fernández quedó atravesada por esa contradicción: seguir el impulso de un hincha que quería estar junto a su equipo en una final histórica y afrontar las consecuencias de una determinación que, según sus propias palabras, cambió el rumbo de su vida futbolística.