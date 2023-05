Colón se fue a los vestuarios ganando 2 a 0, pero lejos de repetir otras buenas actuaciones. Pero le sobró contundencia para pegar en los momentos justos, fue un equipo muy práctico que pese a no tener el control del partido supo capitalizar las ventajas que otorgó Banfield en la defensa.

Dos goles psicológicos para comenzar a sentenciar la historia. El primero de ellos a los 2 minutos, con una enorme acción de Baldomero Perlaza, quien eludió a varios jugadores y tocó para Carlos Arrua; el paraguayo cambió de frente asistiendo a Eric Meza que llegó a la carrera y con un disparo violento y esquinado puso el 1 a 0.

No había pasado nada en el partido, pero Colón ya ganaba y lo que vino después fue Banfield con la pelota y Colón esperando para la contra. Y el Taladro fue acumulando méritos como para llegar al empate con un remate de Ignacio Rodríguez que se estrelló en el palo, con un disparo de Milton Gimenez que tapó abajo, Ignacio Chicco.

Y después, Juan Bisanz remató cerca del paño derecho y Giménez en el área chica anticipó a Chicco pero el cabezazo se fue desviado. A esa altura Colón aguantaba y hacia negocio yéndose a los vestuarios ganando un partido en el que no había sido superior a su rival.

Y en tiempo de descuento llegó el segundo, un centro encontró a Wanchope Abila que de media vuelta remató y se desvío en un defensor, el rebote lo tomó Cristian Vega, quien con un disparo rasante derrotó a Facundo Cambeses para el 2 a 0. Colón aprovechó todo lo que tuvo y Banfield dilapidó todo lo que generó a partir de la eficacia del Sabalero se puede explicar el 2 a 0 parcial.

colon triunfo.jpg El día después de su cumpleaños 118, Colón sale a escena contra Banfield en Santa Fe. José Busiemi/ UNO Santa Fe

La parte complementaria

Colón definió el partido en el primer tiempo, ya que el complemento estuvo de más ante un Banfield que tuvo siempre la pelota pero que no supo que hacer con ella y un Colón que aún con algunos desajustes defensivos casi no sufrió ante un rival que se acercó al área rojinegra pero no tuvo lucidez para definir.

Colón en el final del complemento pudo ampliar el marcador con un remate de Julián Chicco que desvió Cambeses y en tiempo de descuento un remate cruzado de Laureano Troncoso que se fue cerca del caño derecho

Sin hacer un gran partido, a Colón le alcanzó a ganar por algunos méritos propios pero también por los enormes defectos que mostró Banfield. No hubo equivalencias a la hora de pisar el área rival y en ese aspecto estuvo la diferencia.

El Sabalero fue muy eficaz en la primera etapa todo lo contrario a Banfield y a partir de allí comenzó a ganar el partido. Una victoria necesaria luego de la derrota ante Defensa y Justicia futbolistícamente Colón jugó mejores partidos aún sin ganar.

Pero el fútbol no sabe de merecimientos ni tampoco de justicia y lo que cuenta es la eficacia. Hasta se dio el lujo de prescindir de sus delanteros ya que tanto Wanchope como Pierotti no hicieron un buen partido. Y sin dudas que Colón la tuvo en el Brigadier López para conseguir su segunda victoria consecutiva como local y escalar posiciones en la tabla.

SÍNTESIS

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Lucas Acevedo y Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Cristian Vega, Juan Pablo Álvarez y Carlos Arrúa; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Banfield: Facundo Cambeses; Matías Romero, Emanuel Olivera, Aarón Quirós, Pedro Souto; Ignacio Agustín Rodríguez, Eric Remedi, Alejandro Cabrera, Brahian Alemán; Milton Giménez, Juan Bisanz. DT: Javier Sanguinetti.

Goles: PT 1'50'' Eric Meza (C) y 46' Cristian Vega (C)

Cambios: ST 18' Emiliano Insúa y Alejandro Piedrahita x Brahian Alemán y Pedro Souto (B); 28' Sebastián Sosa Sánchez y Andrés Chávez x Eric Remedi y Milton Giménez (B); 30' Julián Chicco y Tomás Galván x Carlos Arrúa y Cristian Vega (C); 42' Laureano Troncoso x Santiago Pierotti y Gian Nardelli x Eric Meza (C); 43' Horacio Tijanovich x Juan Bisanz (B).

Amonestados: Perlaza, J. Chicco (C); Insúa (B)

Árbitro: Pablo Echevarría

Estadio: Brigadier López