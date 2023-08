Colón se quedó con otra final ante un rival directo y salió de la zona de descenso por tabla anual

En esos primeros minutos, Colón insinuaba mucho más que su rival y la sensación era que en la primera que acertara se pondría arriba en el marcador.

Y así fue, a los 14 minutos con un centro desde la derecha de Damián Batallini y el cabezazo esquinado de Jorge Benítez para decretar el merecido 1 a 0. Si bien hasta ese momento Colón no había generado chances claras de gol, era el amplio dominador del partido.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1695236426906939888&partner=&hide_thread=false ARRIBA EL SABALERO



El Conejo Benítez capturó el centro y metió un gran cabezazo para el 1-0 de Colón ante Gimnasia#LPFxTNTSports pic.twitter.com/QAzz56jTqr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 26, 2023

El gol sirvió para ganar aún más en confianza y continuar marcando supremacía ante un rival muy limitado y con muchos jóvenes. Colón y su experiencia hicieron que el primer tiempo sea por momentos un entrenamiento debido a las enormes diferencias que se percibieron.

Por eso no llamó la atención que a los 26', Colón marcara el segundo, esta vez por intermedio de Tomás Galván, quien aprovechó un mal despeje dentro del área y dentro del área chica terminó rematando al primer palo para el 2 a 0.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1695239946460594626&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL SEGUNDO DEL SABALERO



Tomás Galván la peleó en el área, la ganó y definió para el 2-0 de Colón ante Gimnasia#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Zu96WEbidt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 26, 2023

Gimnasia daba todo tipo de ventajas en defensa y Colón se lucía en el resultado y en el juego; estaba más cerca del tercero que el Lobo del descuento. Sin embargo, a los 41', Eric Ramírez estrelló un remate en el travesaño con una media vuelta dentro del área, cuando Ignacio Chicco nada podía hacer.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1695241039500456381&partner=&hide_thread=false LA QUISO METER DE TACO



Juan Álvarez agarró un rebote, definió de lujo y se fue muy cerca del palo de Durso. Colón vence 2-0 a Gimnasia#LPFxTNTSports pic.twitter.com/z00mXuNa5I — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 26, 2023

Y también el Rojinegro pudo convertir el tercero, con un remate de Rubén Botta que terminó tapando Tomas Durso. Fue ampliamente superior Colón en el primer tiempo, justificando el resultado y redondeando una muy buena actuación.

Lo supo aguantar ante los embates del Lobo

La segunda mitad del equipo santafesino fue discreta. Bien pudo descontar Gimnasia en el segundo tiempo, pero entre la impericia para definir y una buena tapada de Ignacio Chicco, el Sabalero volvió a mantener el arco en cero por tercer cotejo consecutivo, hacia adelante fue interesante lo de Colón pero en la etapa final no defendió bien y le permitió al Lobo llegar en algunas oportunidades.

Colón definió el partido en la primera etapa, en donde marcó diferencias en el complemento el desarrollo fue mucho más parejo y el elenco local se paro para jugar de contra cediendo el balón. Y allí se observó lo más flojo de Colón, cuando debió reducir espacios dado que es un equipo al que le cuesta jugar sin la pelota.

Con futbolistas de muy buen pie a la hora del retroceso por momentos lo tomaron mal parado. No obstante, justificó ampliamente el resultado ya que hizo la diferencia en el primer tiempo y después fue administrando energías y dejando que Gimnasia hiciera el gasto.

Un triunfo vital que le permite seguir creciendo furbolísticamente e ir ensamblando las piezas. Aún con cosas por mejorar pero sabiendo que los refuerzos se adaptaron rápidamente y eso hizo que potenciarán a los que ya estaban, como por ejemplo Benítez, Galván y Moreyra, a los cuales les costaba jugar en el torneo pasado. Colón cambió la cara a lo que venia jugando y por eso el futuro es mucho más alentador, sobre todo si puede repetir lo del primer tiempo.

Colón-Gimnasia.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

SÍNTESIS

Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés y Rafael Delgado; Tomás Galván, Stefano Moreyra, Favio Álvarez y Damián Batallini; Rubén Botta y Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Gimnasia y Esgrima: Tomás Durso; Bautista Barros Schelotto, Germán Guiffrey, Felipe Sánchez y Nicolás Colazo; Alexis Steimbach, Antonio Napolitano, Agustín Bolívar, Benjamín Domínguez, Eric Ramírez; Cristian Tarragona. DT: Sebastián Romero.

Goles: PT 13' Jorge Benítez (C) y 26' Tomás Galván (C)

Cambios: ST 6' Pablo De Blasis y Rodrigo Saravia x Antonio Napolitano y Agustín Bolívar (GyE); 20' Baldomero Perlaza y Cristian Vega x Tomás Galván y Stefano Moreyra (C); 22' Franco Torres x Alexis Steimbach (GyE); 30' Santiago Pierotti y Eric Meza x Jorge Benítez y Favio Álvarez (C); 41' Rodrigo Castillo e Ivo Mammini x Cristian Tarragona y Eric Ramírez (GyE); 44' Joaquín Ibáñez x Rubén Botta (C)

Amarillas: Garcés, Chicco, Delgado (C); Bolívar, Durso, Sánchez (GyE)

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Brigadier López.