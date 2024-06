Colón lo buscó con más empuje que ideas, superó a un limitado Rafaela y sigue arriba en su zona

Colón , que llegaba de perder un duelo clave por los primeros puestos de la Zona B de la Primera Nacional ante San Telmo, en condición de visitante, recibía este viernes a un necesitado Atlético de Rafaela , con la misión de levantar cabeza y volver a la victoria. Si bien otra vez no jugó bien, encontró el gol del triunfo 1-0 gracias a un zapatazo descomuntal de Ignacio Lago a los 23' del segundo tiempo. El encuentro de la fecha 18 se disputó en el Brigadier López, fue arbitrado por Pablo Giménez y transmitido por UNO Santa Fe y La Radio de UNO 106.3, La Red Santa Fe.

Colón jugó un flojo primer tiempo, donde en buena parte fue superado por Atlético de Rafaela. De hecho en los primeros 10 minutos, el visitante dispuso de dos chances claras para marcar. La primera fue un centro a la carrera de Juan Capurro, quien le ganó en velocidad a Ezequiel Herrera, pero Nazareno Funez, debajo del arco, no alcanzó a conectar de la mejor forma y la pelota se terminó yendo por el fondo.

Posteriormente Lisandro Merlino remató desde afuera del área y Manuel Vicentini desvío el balón al tiro de esquina. Colón no fluía en ataque, se mostraba impreciso y apurado, y La Crema estaba bien plantado en defensa achicando los espacios con eficacia.

El Sabalero se repetía en pelotazos cruzados y le costaba imponerse en el mano a mano por las bandas. La primera aproximación fue un disparo de Braian Guille que el arquero Agustín Grinovero desvío al corner y, de ese tiro de esquina, llegó un cabezazo de Paolo Goltz que el arquero terminó tapando.

Lo de Colón eran chispazos individuales pero carecía de fluidez en el manejo del balón y no encontraba espacios. El elenco rafaelino, cuando se animaba, generaba riesgo pero claramente le falta eficacia en los metros finales. El empate era lógico, aunque la sensación era que Atletico de Rafaela era un poco más. Sin embargo, llegó la jugada polémica que marcó un click, ya que el árbitro Pablo Giménez, de manera apresurada, le sacó la tarjeta roja al marcador central Rodrigo Colombo por un supuesto codazo a Guille que no fue.

Esa decisión fue determinante y en los minutos finales Colón arrinconó al rival contra su propio arco obligándolo a defender. Una vez más y, como había sucedido ante Almagro y Chaco For Ever, el Sabalero jugó un flojo primer tiempo ante su gente, aunque 11 contra 10 el panorama parecía que se le iría a simplificar. Poco para rescatar de los primeros 45 ante un rival que llegaba como uno de los peores de la zona pero que hizo un trabajo digno y le jugó de igual a igual a Colón y por momentos lo superó.

Segundo tiempo de Colón y Atlético de Rafaela

Colón ganó y no más que eso. El Sabalero derrotó por 1 a 0 a uno de los peores equipos, que jugó más de un tiempo con un hombre menos. No le sobró nada al Sabalero, que encontró la victoria con un golazo de Ignacio Lago, gracias a un disparo desde afuera del área con mucha rosca para colgar al arquero visitante.

Colón lo buscaba pero no tenía claridad; amontonaba gente en ataque pero no sabía gestar juego y entonces era todo demasiado forzado. Tenía el dominio del balón pero no lo traducía en opciones de gol. De hecho, antes de marcar Lago, la más clara la había tenido el goleador, con un remate al primer palo que tapó Grinovero.

Colón era empuje pero carecía de claridad y, pese a los cambios, la producción del equipo no mejoraba. Encontró el gol con la brillante ejecución de Lago y, a partir de allí, comenzó a definir el encuentro, ya que La Crema demostraba sus enormes limitaciones a la hora de pasar al ataque. Se defendió con orden y criterio pero, cuando tuvo que atacar, jamás logró hilvanar alguna chance para poner en apuros a Vicentini.

La expulsión en la primera etapa fue un quiebre, porque Atletico de Rafaela, que le jugó de igual a igual en la primera etapa, ya en la segunda se dedicó únicamente a aguantar y hacer tiempo. Una victoria justificada por lo hecho en el segundo tiempo, que tuvo más que ver con la necesidad y la intención de ir a buscarlo ante un rival muy pobre, que se quedó sin recursos luego de la expulsión.

Colón ganó otro partido sin convencer pero lo más importante son los puntos que lo mantienen como único líder y le saca cuatro de ventaja a San Telmo. Claramente el equipo se encuentra en una meseta dos goles en cuatro partidos. Uno de ellos de penal y el otro un remate desde afuera del área hablan a las claras de las dificultades que viene teniendo para superar a sus rivales. Muchas cosas para mejorar pero lo positivo son los tres puntos, que consiguió ratificando su enorme eficacia jugando en el Brigadier Lopez, donde marca la diferencia y en donde los rivales se animan poco a atacarlo.

Cumplió con la lógica superando a un rival muy inferior y sumando tres puntos que cotizan en bolsa para dejarlo bien arriba en su zona y esperando que sus rivales directos dejen puntos en el camino.

Formaciones de Colón y Atlético de Rafaela

Colón: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Hernán López, Paolo Goltz, Facundo Castet; Sebastián Prediger; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Christian Bernardi e Ignacio Lago; y Braian Guille. DT: Iván Delfino.

Atlético de Rafaela: Agustín Grinovero; Ayrton Portillo, Kevin Jappert, Rodrigo Colombo y Francisco Oliver; Matías Fissore; Augusto Berrondo, Lisandro Merlino, Juan Capurro y Jonás Aguirre; Nazareno Fúnez. DT: Ricardo Pancaldo.

Gol: ST 23' Ignacio Lago (C).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Pablo Giménez.

Asistentes: Pablo González y Ariel Scime.

Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau.