"Más allá de sus ganas, no hay nada que acerque al Pulga a Colón"

San Juan se refirió a la posible vuelta del Pulga a Colón

No hay nada de nada que acerque al Pulga a Colón. Siempre el Pulga dijo que Colón es un club que lo tiene en el corazón, vivió cosas hermosas y le encantaría estar ahí. De eso no hay dudas, pero no quiero que nadie se sienta presionado, ni los dirigentes ni el cuerpo tecnico, porque el Pulga es un nombre importante. Y de solo mencionar esa posibilidad puede presionarlos y está mal. Pero está claro que el Pulga siempre va a querer volver a Colón", fueron las primeras expresiones de San Juan.

Y luego agregó: "La realidad es que no hay nada, ni siquiera me preguntaron. El Pulga siempre quiso volver a Colón, a él lo echaron de Colón y cuando Colón descendió lo primero que me dijo era que quería volver a Colón. Ante la sola posibilidad de regresar, uno trataría de simplificar su salida, pero hay un club que respetar como Gimnasia de Jujuy que hizo un esfuerzo muy grande por contar con el Pulga. Y es que la chance de Colón siempre es una enorme expectativa".

Respecto a lo que fue el descenso de Colón, San Juan se despachó duramente contra José Vignatti: "Lo anticipe porque se veía venir y nadie se animaba a decirlo. Destruyeron y dinamitaron todo en Colón y el descenso era inevitable. Vignatti es 100% responsable, ya que el resto de los directivos eran todos inservibles que no tenian decisión propia".

Para luego finalizar: "Pero hablar de Vignatti atrasa, yo creo que hay que apoyar a Godano, que es un dirigente transparente, con ideas innovadoras, buena gente, honesta, sana y que quiere al club. Hay que apoyar a este presidente y a este técnico que está haciendo muy bien las cosas, pero este torneo es largo y complicado. Por eso Colón necesita del apoyo de todos, incluso apoyo político, para juntar voluntades y conseguir el ascenso que se merece un club grande como Colón".