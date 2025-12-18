Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Colón cerró la contratación del volante central Ignacio Antonio, que estará la próxima semana en Santa Fe para sumarse. El 5 que siempre quizo Ezequiel Medrán

18 de diciembre 2025 · 14:45hs
Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Mientras el mercado se mueve en silencio y las piezas se acomodan, Colón ya tacha nombres que tenía anotados. Uno de ellos es Ignacio Antonio, el volante central que Ezequiel Medrán pidió desde el primer día y que ya tiene el camino allanado para sumarse al plantel.

El arribo no será inmediato, pero sí inevitable. Antonio viajará a Santa Fe apenas concluya sus vacaciones, con todo listo para integrarse al grupo y comenzar a trabajar desde la semana que viene bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Colón espera por Ignacio Antonio

Las conversaciones avanzaron con rapidez y, según pudo confirmar UNO Santa Fe, hay entendimiento total entre las partes, a la espera de los últimos pasos formales. Contrato por un año, tras rescindir en Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Ignacio Antonio, con todo listo para recalar en Colón.

Ignacio Antonio, con todo listo para recalar en Colón.

El acuerdo contempla un punto clave en este contexto económico: llegará con el pase en su poder y el vínculo sería por una temporada, una fórmula que le permite al club moverse con prudencia y, al mismo tiempo, sumar una pieza de peso específico.

No se trata de un nombre más. En la mirada de Medrán, Antonio encaja como el eje que ordena, el jugador que sostiene, equilibra y lidera desde el centro del campo. Un 5 de recorrido, conocedor de la categoría y del rigor del ascenso, justo el perfil que el entrenador entiende como indispensable para darle identidad al equipo.

