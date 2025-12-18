Uno Santa Fe | Colón | Tomás Giménez

Tomás Giménez seguirá en Colón y peleará el arco junto a Matías Budiño

Tras una charla con Diego Colotto y Ezequiel Medrán, Tomás Giménez fue ratificado en Colón y formará parte del nuevo proyecto en la Primera Nacional 2026.

Ovación

Por Ovación

18 de diciembre 2025 · 15:45hs
Tomás Giménez seguirá en Colón y peleará el arco junto a Matías Budiño

Prensa Colón

La continuidad de Tomás Giménez en Colón quedó confirmada de cara a la temporada 2026 luego de una reunión clave con la conducción deportiva. El arquero mantuvo un diálogo directo con Diego Colotto y Ezequiel Medrán, quienes le transmitieron su respaldo para integrar el plantel profesional y competir por un lugar.

Respaldo del cuerpo técnico y dirigencial

Durante el encuentro, tanto el director deportivo como el entrenador sabalero valoraron el compromiso cotidiano de Giménez, su conducta profesional y la respuesta mostrada en los entrenamientos. Esos aspectos fueron determinantes para que el cuerpo técnico decida sostenerlo dentro del proyecto que busca rearmar al equipo con bases firmes.

La intención es clara: que el arquero sea parte activa de una competencia interna que eleve el nivel del puesto. En ese contexto, la permanencia de Giménez se entiende como una apuesta a la convivencia diaria y al conocimiento del club en una categoría exigente.

LEER MÁS: Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Competencia bajo los tres palos en Colón

Con la llegada de Matías Budiño como refuerzo, el arco de Colón tendrá una disputa abierta y sostenida. Medrán pretende contar con variantes confiables que empujen desde el rendimiento y mantengan la intensidad en cada práctica, una premisa central del nuevo ciclo. Cabe destacar que Giménez contaba con una posibilidad concreta de continuar su carrera en Racing de Córdoba, pero finalmente priorizó quedarse en Santa Fe. En 2026, el arquero buscará consolidarse y ganarse el puesto defendiendo el arco rojinegro.

Tomás Giménez Colón Matías Budiño
Noticias relacionadas
colon le hace a godoy un contrato de productividad y con clausulas por incumplimiento

Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

colon logro un acuerdo e ignacio antonio llegara la semana proxima para ser refuerzo

Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Facundo Callejo, figura y goleador de Cusco FC, en acción en la Liga 1 de Perú, donde se convirtió en uno de los delanteros más determinantes de la temporada.

Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

Ignacio Lago brinda la conferencia de prensa en el predio 4 de Junio de Colón, donde analizó el recambio del plantel y el objetivo del ascenso en la Primera Nacional.

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Lo último

Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Último Momento
Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Atento, Argentina: Jordania perdió la final de la Copa Árabe ante Marruecos

Atento, Argentina: Jordania perdió la final de la Copa Árabe ante Marruecos

Ovación
Ezequiel Medrán traza el rumbo de Colón en el mercado de pases rumbo a la Primera Nacional 2026

Ezequiel Medrán traza el rumbo de Colón en el mercado de pases rumbo a la Primera Nacional 2026

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

Paulo Poccia: El ascenso del fútbol femenino de Unión es un punto de partida, no de llegada

Paulo Poccia: "El ascenso del fútbol femenino de Unión es un punto de partida, no de llegada"

Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio