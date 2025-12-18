Tomás Giménez seguirá en Colón y peleará el arco junto a Matías Budiño

Tras una charla con Diego Colotto y Ezequiel Medrán , Tomás Giménez fue ratificado en Colón y formará parte del nuevo proyecto en la Primera Nacional 2026 .

La continuidad de Tomás Giménez en Colón quedó confirmada de cara a la temporada 2026 luego de una reunión clave con la conducción deportiva. El arquero mantuvo un diálogo directo con Diego Colotto y Ezequiel Medrán , quienes le transmitieron su respaldo para integrar el plantel profesional y competir por un lugar.

Durante el encuentro, tanto el director deportivo como el entrenador sabalero valoraron el compromiso cotidiano de Giménez, su conducta profesional y la respuesta mostrada en los entrenamientos. Esos aspectos fueron determinantes para que el cuerpo técnico decida sostenerlo dentro del proyecto que busca rearmar al equipo con bases firmes.

La intención es clara: que el arquero sea parte activa de una competencia interna que eleve el nivel del puesto. En ese contexto, la permanencia de Giménez se entiende como una apuesta a la convivencia diaria y al conocimiento del club en una categoría exigente.

LEER MÁS: Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Competencia bajo los tres palos en Colón

Con la llegada de Matías Budiño como refuerzo, el arco de Colón tendrá una disputa abierta y sostenida. Medrán pretende contar con variantes confiables que empujen desde el rendimiento y mantengan la intensidad en cada práctica, una premisa central del nuevo ciclo. Cabe destacar que Giménez contaba con una posibilidad concreta de continuar su carrera en Racing de Córdoba, pero finalmente priorizó quedarse en Santa Fe. En 2026, el arquero buscará consolidarse y ganarse el puesto defendiendo el arco rojinegro.