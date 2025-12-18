Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

El volante de Colón , habló del cambio de mentalidad, la llegada de Medrán y la exigencia del ascenso en la Primera Nacional .

Ignacio Lago brinda la conferencia de prensa en el predio 4 de Junio de Colón , donde analizó el recambio del plantel y el objetivo del ascenso en la Primera Nacional .

Con la mirada puesto en el ascenso, Ignacio Lago analizó el presente de Colón luego de un 2025 complejo, marcado por rescisiones y cambios profundos. Uno de los pocos sobrevivientes del plantel, habló de renovación interna, liderazgo, fortaleza mental y del cambio de mentalidad que busca el Sabalero para volver a ser protagonista.

El atacante reconoció que el impacto del último año todavía se siente en el vestuario. “ Se viene de un año muy malo y si uno se queda con eso cuesta levantarse ”, expresó, aunque destacó que el cambio de dirigencia y la llegada de nuevas caras generaron un efecto renovador. Para Lago, ese movimiento interno reactivó la motivación y abrió una nueva etapa dentro del club.

Renovación interna, Medrán y un cambio que debía llegar antes

Lago fue autocrítico al analizar el proceso deportivo y admitió que el cambio de mentalidad debió producirse durante la competencia. “Quizás necesitábamos hacerlo durante el torneo y no lo pudimos hacer, que era el momento fundamental”, señaló, al recordar que Colón estuvo cerca de perder la categoría y logró sostenerse en un contexto límite.

En ese escenario, valoró la llegada de Ezequiel Medrán, a quien conoce de otra etapa. “Seguramente trae jugadores más amoldados a su esquema y a su forma de jugar”, afirmó. Para el delantero, el nuevo cuerpo técnico puede darle al equipo una identidad clara, con futbolistas alineados a una idea intensa y dinámica.

Pretemporada, rol táctico y un equipo más intenso

En el plano personal, Lago celebró poder iniciar una pretemporada completa tras dos años sin lograrlo. “Después de dos años voy a poder hacer una pretemporada y estoy muy feliz”, confesó, destacando la exigencia del cuerpo técnico en lo físico como un aspecto clave para competir en la categoría.

Sobre su función en el campo, dejó en claro que prioriza el colectivo por encima de lo individual. “Soy más un soldado, me gusta aportar desde donde me toque”, sostuvo. Además, consideró que rodearse de jugadores intensos y dinámicos le permite mayor libertad de juego y mejora el funcionamiento global del equipo.

Fortaleza mental, arbitrajes y el formato del torneo

Uno de los puntos más profundos de su análisis estuvo vinculado a lo mental. Lago reconoció que esa fue una de las principales falencias del año pasado. “Como grupo no fuimos lo suficientemente fuertes de cabeza”, admitió, y remarcó la necesidad de construir una base sólida de unión para atravesar los momentos adversos que propone la temporada.

Consultado por los arbitrajes y el contexto competitivo, evitó entrar en polémicas. “A mí me gusta pensar en lo que tenemos que hacer nosotros dentro de la cancha”, expresó, aunque reconoció que es una variable con la que los equipos conviven. También opinó sobre el formato del torneo: “En lo personal me gusta más que se reconozca al que mejor compite durante todo el año”, señaló, remarcando la exigencia extrema de la Primera Nacional.

Liderazgo, apoyo psicológico y un objetivo innegociable

Como uno de los jugadores con mayor continuidad, Lago asumió su rol de referente dentro del vestuario. “Es una responsabilidad que me gusta”, afirmó, destacando la importancia de recibir a los jóvenes, ordenarlos y acompañarlos en el proceso de adaptación al plantel profesional.

Finalmente, fue categórico al hablar del objetivo deportivo. “El que viene a Colón pensando que el objetivo no es el ascenso está en el lugar equivocado”, sentenció. Con contrato vigente y compromiso total con el club, Ignacio Lago dejó en claro que el Sabalero afrontará la Primera Nacional con una exigencia máxima y una meta que no admite matices.