Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

Colón analiza un movimiento de alto impacto en el mercado de pases: quiere a Facundo Callejo, goleador del fútbol peruano.

18 de diciembre 2025 · 14:08hs
Facundo Callejo, figura y goleador de Cusco FC, en acción en la Liga 1 de Perú, donde se convirtió en uno de los delanteros más determinantes de la temporada.

Con la mira puesta en potenciar su poder ofensivo en la Primera Nacional, Colón comenzó a explorar una negociación tan ambiciosa como compleja: la posible llegada de Facundo Callejo. El delantero reúne perfil, jerarquía y gol, tres atributos que el cuerpo técnico considera determinantes para elevar la competitividad del plantel.

La posibilidad de avanzar por Callejo no es casual. Existe coincidencia plena entre Diego Colotto y Ezequiel Medrán respecto a la necesidad de sumar un atacante con peso específico, experiencia y capacidad de liderazgo dentro del área. En ese sentido, el delantero es referente absoluto en Cusco FC, donde tiene contrato vigente por dos temporadas más y se prepara para disputar la Copa Libertadores. Ese escenario vuelve la operación cuesta arriba, aunque en Santa Fe reconocen que, con decisión política y un esfuerzo económico, el pase no es imposible.

LEER MÁS: "Colón es un club grande y significa un salto enorme en mi carrera"

Los números de Facundo Callejo

El interés sabalero se respalda en estadísticas contundentes. En la última temporada, Callejo convirtió 25 goles en 33 partidos, con 2.223 minutos jugados, un promedio cercano a 25 encuentros completos. Además, aportó 4 asistencias, siendo el jugador con mayor incidencia directa en goles en la Liga 1 2025.

Su impacto fue sostenido durante todo el año: anotó 14 tantos en el Apertura, sumó 10 en el Clausura —pese a una lesión que lo marginó varios partidos— y marcó otro ante Sporting Cristal en los playoffs. Ese recorrido lo ubica como el quinto máximo goleador histórico de Cusco FC.

LEER MÁS: Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

El guiño de Callejo hacia Colón

Más allá de los números, en Santa Fe toman nota de un factor clave: el deseo del futbolista. En declaraciones públicas, Callejo no ocultó su vínculo emocional con el club. “¿Volver a Argentina? Sí, Colón soy hincha. Hoy están en la Nacional B. El fútbol argentino es duro, difícil… pero sí, jugar me encantaría”, expresó, dejando abierta una puerta que en el Sabalero observan con atención.

Por ahora, el escenario es complejo pero no descartable. Colón sabe que el mercado exige audacia y, si decide avanzar, irá por un delantero probado, con presente, jerarquía y un fuerte sentido de pertenencia. El sueño está planteado. Ahora, empieza el partido fuera de la cancha.

