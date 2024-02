Colón, más de lo esperado

En cuanto a Colón, sinceramente no esperé tanto de acuerdo al desaguisado institucional que está viviendo, me ocupo ahora del medio vaso vacío: una nueva CD que hace lo que puede y que no estaba preparada para navegar en las tempestuosas aguas que le dejó José Vignatti. Con el armado de un nuevo grupo de jugadores que fueron elegidos no en la forma académica que sugiere una institución grande como la sabalera. Mucho voluntarismo y escasa especialización…