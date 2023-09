Colón superó a Rosario Central, salió de la zona roja y se anima a soñar en la Copa de la Liga

Arrancó mejor el Canalla, arrinconando al Sabalero contra su arco y generando algunos tiros de esquina. Pero Colón defendió bien en la pelota quieta sin sufrir sobresaltos y luego de un primer cuarto de hora en el que el elenco visitante insinuó un poco más, fue Colón el que comenzó a manejar la pelota y jugar en campo rival.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1702840660200509735&partner=&hide_thread=false DESCOMUNAL FATU ANTE WANCHOPE



Jorge Broun se lució con una gran atajada ante la definición de Ramón Ábila. Colón y Rosario Central igualan sin goles#LPFxTNTSports pic.twitter.com/OeUOtyIENP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 16, 2023

La primera opción llegó a los 17' con un centro atrás de Santiago Pierotti y el remate debajo del arco de Ramón Ábila encontró la humanidad de Jorge Broun quien terminó tapando el disparo. Luego Rubén Botta no definió bien y termino entregándole el balón a Fatura Broun, en tanto que Wanchope no logró darle destino a un centro de Botta y su cabezazo se fue desviado.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1702843856125829244&partner=&hide_thread=false LE MOVIÓ EL ARCO



Damián Martínez sacó un tremendo zapatazo que se estrelló en el poste. Colón y Rosario Central aún no se sacan diferencias#LPFxTNTSports pic.twitter.com/QXe6ZJMPJU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 16, 2023

Central inquietó con un remate dentro del área de Octavio Bianchi que terminó tapando Ignacio Chicco, quien cubrió bien el primer palo. Pero la más clara del Canalla fue un remate de media distancia de DamiÁn Martinez que se estrelló en el travesaño ante la volada de Chicco.

El equipo visitante inquietó por el sector izquierdo de su ataque, pero le faltó precisión en varios de los centros cruzados que amenazaron el área sabalera. En el final se hizo la presente la polémica luego de que Colón llegara al gol mediante un cabezazo de Wanchope que rebotó en un defensor y engañó a Broun pero el VAR intervino y Pablo Echavarría termino anulando la acción por posición adelantada de Ábila.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1702849360113918362&partner=&hide_thread=false OFFSIDE DE WANCHOPE Y GOL ANULADO AL SABALERO



Alan Rodríguez convertía el gol en contra para Colón pero Ramón Ábila que interfirió en la jugada estaba adelantado y el tanto no es válido.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/vv4rmAaWTn — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 16, 2023

No hubo tiempo para más; Colón fue el que más intentó pero Central le jugó de igual a igual, aún cuando ambos equipos dieron ventajas en el retroceso pero los delanteros y volantes ofensivos no estuvieron del todo lucidos a la hora de resolver y por eso se fueron a los vestuarios empatando sin goles.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1702854777548230877&partner=&hide_thread=false ARRIBA EL SABALERO



Tomás Galván aprovechó una mala salida defensiva de Rosario Central y con un zurdazo anotó el 1-0 para Colón#LPFxTNTSports pic.twitter.com/utZIfzPIYU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 16, 2023

Se quedó con otra final en su objetivo primordial

Colón se terminó quedando con una victoria fundamental, que no sólo le permite escapar de la zona de abajo, sino que automáticamente se ubica como líder de la zona A con nueve puntos y mejor diferencia de gol que Independiente.

En consecuencia fue un triunfazo ya que le permite soñar con ambos objetivos y por otra parte recuperarse de lo que había sido la derrota ante Huracán. Fue un triunfo ajustado, sufrido, ya que desde el juego, Colón no hizo más que su rival pero supo aprovechar la ventaja numérica cuando fue expulsado Juan Cruz Komar y a partir de allí, arrinconó a Central hasta el gol de penal de Rubén Botta.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1702857323801202765&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL EMPATE DEL CANALLA



Tras una serie de rebotes en el área de Colón, Damián Martínez logró definir para el 1-1 de Rosario Central.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/S09qv9XjOd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 16, 2023

Colón, que tanto sufrió en los últimos tiempos con los penales, esta vez desde los 12 pasos encontró los tres puntos con la muy buena ejecución de Botta. En el segundo tiempo, Colón salió decidido a imponer condiciones y en ese arranque se puso en ventaja con el gol de Tomás Galván quien remató desde la puerta del área y su disparo tuvo cierta complicidad de Broun ya que el balón le pasó por debajo del cuerpo.

SIn embargo y cuando estaba todo dado para que Colón controlará el partido, Central se adelantó y pudo llegar al empate pero una vez más el travesaño salvo a Coloón ante un remate de Campaz. En la jugada siguiente, Colón no despejó un córner que llegó desde la izquierda y Damián Martínez con un remate dentro del área y entre varias piernas llego al empate.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1702859521335394642&partner=&hide_thread=false EL CANALLA CON DIEZ



Tras el chequeo del VAR, Echavarría corrigió su roja a Broun y expulsó a Komar por cortar el ataque con la mano. Rosario Central se queda con diez ante Colón#LPFxTNTSports pic.twitter.com/p1YoFCKMOF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 16, 2023

Colón entró en la confusión, ya que no encontraba juego y estaba demasiado acelerado, pero terminó marcando la diferencia luego de la expulsión de Komar. Colón luchó más de lo que jugó y pudo sumar tres puntos vitales desde lo futbolístico, el equipo no lució pero estaba obligado a ganar y lo hizo para desatar la fiesta en el Brigadier López.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1702863849819369732&partner=&hide_thread=false BOTTA ANOTÓ EL SEGUNDO DE COLÓN



El diez de Colón se hizo cargo del penal y con un zurdazo cruzado convirtió el 2-1 del Sabalero ante Rosario Central#LPFxTNTSports pic.twitter.com/T3XjRUtaM7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 16, 2023

SÍNTESIS

Colón 2: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Germán Conti, Facundo Garcés y Emmanuel Mas; Fabio Álvarez, Tomás Galván, Ángel Cardozo Lucena y Rubén Botta; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Rosario Central 1: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Agustín Toledo y Tomás O'Connor; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Octavio Bianchi. DT: Miguel Ángel Russo.

Goles: ST 2' Tomás Galván (C); ST 13' Damián Martínez (RC) y 38' Rubén Botta, de penal (C)

Cambios: PT 25' Juan Cruz Komar x Facundo Mallo (RC); ST 0' Agustín Sandez x Alan Rodríguez (RC); 22' Javier Toledo x Ramón Ábila (C); 24' Ismael Cortez x Lautaro Giaccone (RC) ; 30' Dannovi Quinones x Tomás O'Connor y Ariel Cervera x Octavio Bianchi (RC); 34' Braian Guille x Ángel Cardozo Lucena (C); 41' Baldomero Perlaza, Stefano Moreyra y Gian Nardelli x Germán Conti, Tomás Galván y Santiago Pierotti (C).

Amarillas: Pierotti, Guille (C); Rodríguez, Toledo, Quintana, Martínez (RC)

Expulsado: ST 21' Juan Komar (RC)

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: Brigadier López