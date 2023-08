Colón metió un triunfazo ante Independiente y cerró la mejor semana del año

Fue un primer tiempo luchado, cortado y casi siempre mal jugado el que protagonizaron Colón e Independiente. Arrancó mejor el Sabalero en cuanto a la tenencia del balón y a manejar los tiempos del encuentro. Sin embargo, careció de profundidad y ese inicio auspicioso no se prolongó en el tiempo.

Con el correr de los minutos el Rojo presionó más, se adelantó en el campo de juego y emparejó las acciones. Ninguno de los dos equipos logró prevalecer con nitidez, ya que se fueron repartiendo el dominio, pero sin arcos. Y es que prácticamente no generaron nada en ataque en los primeros 45'.

Colón se mostró lúcido en el arranque, sobre todo cuando el balón pasó por los pies de Rubén Botta, quien no encontró interlocutor. El Rojinegro no pateó al arco en la primera etapa y la única aproximación fue a los 41' con un cabezazo de Facundo Garcés que el arquero Rodrigo Rey atrapó sin inconvenientes.

Por su parte, la más clara para Independiente fue a los 43' con un tiro libre ejecutado por Federico Mancuello que obligó a una gran reacción por parte de Ignacio Chicco quien con un manotazo envió el balón al córner. El cotejo fue muy friccionado, con ambos equipos más dispuestos para marcar y meter que para jugar.

En consecuencia, el primer tiempo fue aburrido y tanto Colón como Independiente hicieron muy poco para ir ganando. Se preocuparon por neutralizarse, pero no por ver la manera de generar en ataque. Estuvieron más pendientes de los movimientos del rival, que de intentar jugar en posición de ataque.

El 0-0 parcial fue la muestra más contundente de lo observado dentro del campo de juego. En el Sabalero lo más destacado fue el orden defensivo y algunas apariciones de Botta mostrando toda su categoría. Pero no más que eso, dado que tanto Independiente como Colón quedaron en deuda.

En el segundo tiempo claramente se vio lo mejor de Colón, que arrancó con algunas dudas, ya que en esos primeros minutos, el Rojo tuvo una chance concreta con un centro de Federico Mancuello al segundo palo que no pudo conectar de cabeza Alexis Canelo. Y en otra acción, Iván Marcone remató entrando al área y controló Chicco.

¡EL ROJO CAYÓ ANTE EL SABALERO EN EL LIBERTADORES DE AMÉRICA! | Independiente 0-1 Colón | RESUMEN

Después del cuarto de hora, Colón se hizo el dueño del partido, comenzó a disponer de espacios para inquietar en ataque. A los 15' el Conejo Benítez de cabeza exigió a Rey quien alcanzó a rozar el balón que además terminó impactando en el travesaño. Y luego Batallini exigió al arquero del Rojo con un remate cruzado que desvió al córner.

Con los ingresos de Baldomero Perlaza y Ramón Ábila el Sabalero se insinuó mejor en ataque. Ante un rival que a medida que pasaban los minutos decaía en su rendimiento, preso del nerviosismo. En un contra, Matías Giménez se apuró y desperdició una chance clarísima cuando eligió patear de media distancia en vez de asistir a Cauteruccio.

Colón tendría en los pies de Wanchope la chance de abrir el marcador. Pero una vez más el delantero falló desde los 12 pasos. Terminó picando el penal y el balón rebotó en el travesaño. Parecía que esa acción podía revitalizar al Rojo y hundir al Sabalero. Pero nada de eso sucedió y por eso no llamó la atención que Colón se pusiera en ventaja.

Con cierta dosis de fortuna, Giménez rechazó de cabeza el balón fue a la cabeza de Perlaza que la jugó hacia adentro y como si fuera un típico centrodelantero, Alberto Espínola apareció por sorpresa para convertir con un remate alto y establecer el 1-0 a los 31'. Colón estaba mejor y lo supo traducir en el resultado.

El final fue de ida y vuelta, pudo ampliar el resultado en una contra con un centro de Joaquín Ibañez que Ábila alcanzó a conectar pero no con la suficiente potencia y el balón fue a las manos de Rey. En tanto que en la jugada siguiente Giménez desperdició un penal a la carrera dentro del área con un remate desviado.

No hubo tiempo para más, Colón terminó obteniendo una victoria importantísima, como consecuencia de lo hecho en el segundo tiempo, con los cambios que entraron bien, fundamentalmente Perlaza quien le dio presencia al mediocampo. El Sabalero planteó un partido largo, sabiendo que a medida que pasaran los minutos Independiente cometería errores.

Luego de tres caídas consecutivas en la competencia local, el Sabalero volvió a la victoria después de siete partidos, de los cuales había perdido cinco y empatado dos. Y lo fundamental es que lo hizo ante un rival directo. Está claro que los refuerzos mejoraron al equipo y los resultados están a la vista. Colón mira el horizonte, con mucha mayor esperanza que hace semanas atrás.

Síntesis

Independiente: 33-Rodrigo Rey; 22-Mauricio Isla, 26-Felipe Aguilar, 3-Edgar Elizalde, 79-Ayrton Costa; 28-Sergio Ortiz, 23-Iván Marcone, 11-Federico Mancuello; 29-Braian Martínez, 7-Martín Cauteruccio y 32-Alexis Canelo. DT: Ricardo Zielinski.

Colón: 17-Ignacio Chicco; 23-Alberto Espínola, 33-Facundo Garcés, 6-Paolo Goltz, 40-Rafael Delgado; 19-Tomás Galván, 34-Stefano Moreyra, 31-Favio Álvarez, 10-Rubén Botta; 7-Damián Batallini y 27-Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Goles: ST 31' Alberto Espínola (C).

Cambios: ST 0' Gian Nardelli x Goltz (C), 15' Matías Giménez x Ortiz (I), 17' Baldomero Perlaza x Galván (C), Ramón Ábila x Benítez (C), 22' Nicolás Vallejo x Martínez (I), 29' Eric Meza x Batallini (C), 37' Tomás Pozzo x Marcone (I), Lucas González x Mancuello (I), 46' Joaquín Ibañez x Álvarez (C),

Amonestados: Aguilar (I).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.