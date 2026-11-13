El Brigadier López promete una fiesta para potenciar a Colón contra Midland

Colón recibirá a Midland en el primer cruce del Reducido, donde buscará imponer condiciones en un Brigadier López que promete estar colmado. Vuelan las entradas

Colón se jugará mucho más que un partido este sábado, desde las 18, en el estadio Brigadier López , cuando reciba a Midland en el primer cruce del Reducido . Con la ventaja deportiva, el Savalero sabe que un empate le permitirá avanzar de ronda, aunque la intención será evitar cualquier especulación.

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En ese escenario, el Cementerio de los Elefantes se prepara para vivir una tarde de esas que pueden quedar marcadas en la memoria. La expectativa es enorme y la respuesta de los hinchas volvió a estar a la altura de la historia del club. Con la promoción especial que lanzó la institución, la venta de localidades tuvo un fuerte movimiento y la mayoría ya volaron, por lo que se espera un marco multitudinario.

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Colón, con la banca fundamental de su gente

El respaldo desde las tribunas no será un detalle menor. Colón construyó buena parte de su campaña a partir de su fortaleza como local, donde consiguió resultados importantes y encontró ese plus que muchas veces marca diferencias. Ahora, en una instancia donde cada error puede costar demasiado, volverá a necesitar de ese empuje para inclinar la balanza.

Quedan pocas entradas tras la promoción especial que sacó la dirigencia de Colón para reventar el Brigadier López ante Midland. X @AguCaliani

La ventaja deportiva representa un respaldo, pero también puede convertirse en una trampa si el equipo sale a jugar pensando únicamente en el empate. La consigna será asumir el protagonismo, imponer condiciones y aprovechar el impulso de un estadio que promete estar colmado.

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El desafío es claro: superar a Midland, meterse en la próxima instancia y mantener encendida la ilusión del ascenso. Para eso, Colón tendrá un aliado fundamental. Este sábado, el Brigadier López promete rugir y convertirse otra vez en el escenario de una multitud que quiere empujar al Sabalero hacia el objetivo.