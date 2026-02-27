Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón resistió en el final y festejó en Mendoza

Rivadavia Básquet cayó 69-67 a Rivadavia Básquet en manos de Colón en el Leopoldo Brozovix, apoyado en un tercer cuarto dominante y sangre fría en el cierre.

27 de febrero 2026 · 12:08hs
Colón resistió en el final y festejó en Mendoza

Colón edificó una victoria de carácter en suelo mendocino. En un partido de posesiones largas y tanteador corto, superó 69-67 a Rivadavia Básquet gracias a un tercer cuarto de alto impacto defensivo y a una gestión inteligente de los tiempos en el desenlace.

El equipo dirigido por Leandro Spies dio el primer paso en su gira cuyana ante Rivadavia Básquet, en el estadio Leopoldo Brozovix, y consiguió un triunfo que vale más que dos puntos: refuerza la confianza en un tramo decisivo de la temporada.

Ajuste táctico y quiebre en el 3C

El primer tiempo se movió en registros de baja anotación, con defensas que cerraron líneas de pase y obligaron a lanzar incómodo. Colón apostó a posesiones elaboradas, pero le costó encontrar fluidez en el cinco contra cinco estacionado. El quiebre llegó tras el descanso largo. En el tercer cuarto, el Sabalero elevó la intensidad en la primera línea defensiva, negó el poste bajo y forzó pérdidas que transformó en puntos de transición. Esa ráfaga le permitió construir una ventaja de doble dígito y modificar la inercia del juego. El parcial de 19-11 en ese segmento explicó el dominio territorial y emocional.

Sufrir y sostener

Lejos de entregarse, el local reaccionó en el último período. Ajustó la defensa sobre el perímetro y atacó con mayor agresividad el rebote ofensivo, recortando diferencias hasta dejar el marcador en una posesión. Colón, que había controlado el ritmo, padeció en el cierre por fallas desde la línea y algunas decisiones apresuradas. Sin embargo, sostuvo la ventaja con disciplina táctica y buena ocupación de espacios. Rivadavia tuvo la última bola, pero no logró ejecutar el lanzamiento triple antes de la chicharra.

Las figuras y lo que viene

Hans Feder Ponce, con 18 puntos, y Germán González, con 14, encabezaron la producción ofensiva rojinegra, bien secundados por Juan José Lozano en la pintura. Más allá de los nombres propios, el triunfo se apoyó en la consistencia colectiva y en la capacidad para sostener el plan de juego en momentos de máxima tensión. El próximo desafío para Colón de Santa Fe será este sábado ante Huracán Las Heras, en un cruce directo entre equipos que buscan salir del fondo de la tabla. La victoria en Mendoza no resuelve la campaña, pero sí ofrece un punto de apoyo anímico y competitivo para encarar lo que viene.

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Colón moldea su estructura con una incógnita para enfrentar a Ferro

Colón visita a Rivadavia (M) necesitado de ganar para luego soñar con la permanencia

Colón mantiene la base y espera por Lago y Bonansea

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

Champions League 2026: octavos de final con duelos explosivos y finales anticipadas

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Unión escaló en la tabla del Torneo Apertura

Cristian "Tarragol", el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos