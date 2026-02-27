Colón resistió en el final y festejó en Mendoza

Colón edificó una victoria de carácter en suelo mendocino. En un partido de posesiones largas y tanteador corto, superó 69-67 a Rivadavia Básquet gracias a un tercer cuarto de alto impacto defensivo y a una gestión inteligente de los tiempos en el desenlace.

El equipo dirigido por Leandro Spies dio el primer paso en su gira cuyana ante Rivadavia Básquet , en el estadio Leopoldo Brozovix , y consiguió un triunfo que vale más que dos puntos: refuerza la confianza en un tramo decisivo de la temporada.

Ajuste táctico y quiebre en el 3C

El primer tiempo se movió en registros de baja anotación, con defensas que cerraron líneas de pase y obligaron a lanzar incómodo. Colón apostó a posesiones elaboradas, pero le costó encontrar fluidez en el cinco contra cinco estacionado. El quiebre llegó tras el descanso largo. En el tercer cuarto, el Sabalero elevó la intensidad en la primera línea defensiva, negó el poste bajo y forzó pérdidas que transformó en puntos de transición. Esa ráfaga le permitió construir una ventaja de doble dígito y modificar la inercia del juego. El parcial de 19-11 en ese segmento explicó el dominio territorial y emocional.

Sufrir y sostener

Lejos de entregarse, el local reaccionó en el último período. Ajustó la defensa sobre el perímetro y atacó con mayor agresividad el rebote ofensivo, recortando diferencias hasta dejar el marcador en una posesión. Colón, que había controlado el ritmo, padeció en el cierre por fallas desde la línea y algunas decisiones apresuradas. Sin embargo, sostuvo la ventaja con disciplina táctica y buena ocupación de espacios. Rivadavia tuvo la última bola, pero no logró ejecutar el lanzamiento triple antes de la chicharra.

Las figuras y lo que viene

Hans Feder Ponce, con 18 puntos, y Germán González, con 14, encabezaron la producción ofensiva rojinegra, bien secundados por Juan José Lozano en la pintura. Más allá de los nombres propios, el triunfo se apoyó en la consistencia colectiva y en la capacidad para sostener el plan de juego en momentos de máxima tensión. El próximo desafío para Colón de Santa Fe será este sábado ante Huracán Las Heras, en un cruce directo entre equipos que buscan salir del fondo de la tabla. La victoria en Mendoza no resuelve la campaña, pero sí ofrece un punto de apoyo anímico y competitivo para encarar lo que viene.