"Colón necesita de un recambio dirigencial"

"Ese Clásico no se olvida más, yo en lo personal me lo voy a acordar toda la vida. Lo viví con muchos nervios y es que la gente te lo hacía saber mucho antes, que había que ganar. Por eso, hasta que no empieza el partido no estás tranquilo", comenzó recordando.

LEER MÁS: Colón, con una buena: Carlos Arrúa podría llegar al Clásico

Consultado por el presente de Colón, Agoglia disparó: "Hay cosas que no fueron normales, Marcelo (Saralegui) agarró el equipo como un bombero. No hay un proyecto deportivo y para mí el problema está ahí. Y Lo digo incluso desde después de que salió campeón. No puede ser que no haya quedado ningún jugador que fue campeón. Tenés que poder sostener un proyecto".

Para luego agregar "Lo vengo diciendo hace rato: Colón necesita un recambio generacional de la dirigencia. Fue el mercado de pases más largo. ¿A vos te parece que está bien que haya jugadores que estén de vacaciones mientras otros compañeros están haciendo pretemporada?

Por último y para dejar bien en claro que Agoglia está en la vereda de enfrente de la actual dirigencia, arremetió: "Hay cosas que no están bien hace rato. No solo en lo futbolístico, también lo societario, los escándalos. Tiene 103 juicios, todos lo sabemos. Si esto no mejora, es una bomba que en cualquier momento va a explotar".