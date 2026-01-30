Colón negocia la renovación de Lago y rechaza sondeos externos

La dirigencia de Colón se reunió con el representante del volante. Avanzan en la extensión de sus servicios y descartan negociar con Peñarol.

El futuro de Ignacio Lago se mueve en dos frentes, pero con una prioridad clara para Colón : asegurar su continuidad . Este jueves hubo una reunión entre la dirigencia rojinegra y el representante del futbolista para reolver lo antes posible el futuro del jugador, en un encuentro que dejó sensaciones positivas.

Faltan 11 meses para que termine el contrato de Lago en Colón. Si no se logra una renovación en el corto plazo , el futbolista podrá negociar un precontrato a mitad de año y marcharse a fin de temporada sin dejar ingresos al club. Ese riesgo es el que Colón busca evitar, abriendo una instancia de diálogo para encontrar una salida que proteja su patrimonio deportivo y económico.

Peñarol y el momento del mercado

En ese contexto aparece el interés desde Uruguay. La propuesta fue acercada por su representante y tiene una lógica clara: Peñarol entiende que este es el momento ideal para avanzar, ya que la situación contractual del jugador reduce el margen de maniobra de Colón. Para la dirigencia rojinegra el dilema es incómodo: aceptar una venta por debajo del valor deportivo de Lago o sostenerlo hasta el final del vínculo con el riesgo concreto de que se marche libre. Por ahora, el mensaje puertas adentro es firme: la prioridad sigue siendo el proyecto futbolístico, aunque la cuestión contractual ya está sobre la mesa.

Una deuda pendiente desde la compra

Hace un año, el Sabalero adquirió el 50% de la ficha de Lago a Talleres de Córdoba, en una operación que implicó un esfuerzo financiero importante. Sin embargo, en aquel momento no se concretó la actualización salarial que se pretendía desde el entorno de Lago.