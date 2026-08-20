Colón no podrá llevar a su gente a Córdoba: jugará ante Racing en Miguel Sancho por Primera Nacional

Racing de Córdoba mantuvo el partido en el Miguel Sancho y descartó el Kempes. Colón visitará a la Academia el domingo 30 de agosto, desde las 17, sin público.

Colón deberá visitar a Racing de Córdoba sin el acompañamiento de sus hinchas, luego de que la Academia confirmara que el partido de la fecha 27 de la Primera Nacional se jugará en el estadio Miguel Sancho. La posibilidad de trasladarlo al Mario Alberto Kempes quedó descartada y el encuentro se disputará el domingo 30 de agosto, sin público visitante.

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Se terminó la ilusión de los hinchas sabaleros

La posibilidad de cambiar el escenario había generado expectativa entre los simpatizantes de Colón, especialmente por la chance de viajar a Córdoba y acompañar al equipo desde las tribunas.

Racing de Córdoba había evaluado trasladar el encuentro al Mario Alberto Kempes principalmente por una cuestión económica. La mayor capacidad del estadio mundialista podía permitir el ingreso de una importante cantidad de hinchas visitantes y, en consecuencia, generar una recaudación superior.

Sin embargo, esa alternativa finalmente quedó descartada. La Academia decidió mantener la localía en el Miguel Sancho, un escenario con una capacidad considerablemente menor y que no contará con la presencia de público visitante.

De esta manera, los hinchas de Colón no podrán asistir al partido correspondiente a la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional. La decisión representa un golpe para aquellos simpatizantes que ya comenzaban a organizar el viaje hacia Córdoba.

El encuentro quedó programado para el domingo 30 de agosto, desde las 17, y tendrá al conjunto cordobés como local en su estadio habitual.

Primero San Miguel, después Racing

Antes de pensar en el duelo ante Racing de Córdoba, Colón deberá afrontar otro compromiso importante en su pelea por los primeros puestos de la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Iván Delfino visitará este sábado a San Miguel, desde las 15.30, en el estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 26 del campeonato. Será una nueva oportunidad para que el Sabalero continúe sumando puntos en la parte alta de la tabla.

Colón llega tercero en la Zona A y necesita mantenerse cerca de los equipos que ocupan los primeros lugares. Ferro se encuentra en la cima, mientras que Deportivo Morón aparece segundo, por lo que el conjunto santafesino buscará no perder terreno en la lucha por las posiciones de privilegio.

El compromiso ante San Miguel será, entonces, la primera escala de una semana importante para el equipo de Delfino. Después llegará el viaje a Córdoba para enfrentar a Racing.