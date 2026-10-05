Este Colón ya superó la cosecha de 2024 tras 32 fechas y sueña con el objetivo

Colón llegó a los 52 puntos en la zona A de la Primera Nacional y pelea para estar lo más arriba posible. El dato: ya mejoró la sumatoria de 2024 tras 32 fechas

Colón empieza a mirar la tabla con otros ojos. El triunfo ante Estudiantes de Caseros no solamente le permitió sumar tres puntos importantes en la pelea por el ascenso, sino que además dejó un dato que sirve para dimensionar el presente: ya superó la cosecha que había conseguido a esta misma altura en 2024.

El Sabalero llegó a los 52 puntos en la Zona A de la Primera Nacional y, cuando todavía quedan cuatro jornadas para el cierre de la fase regular, tiene por delante la posibilidad de engrosar todavía más esa cifra. El gran objetivo pasa por terminar lo más arriba posible para afrontar el Reducido con la ventaja deportiva y, fundamentalmente, con la posibilidad de definir en condición de local.

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Una campaña con otra aura en Colón

La referencia de 2024 no es menor. En aquella campaña, Colón acumulaba 49 unidades después de 32 fechas, tres menos que las que tiene actualmente. Aquella temporada había comenzado con Iván Delfino en el banco y luego tuvo los ciclos de Rodolfo De Paoli y Diego Osella, en un campeonato que terminó con una eliminación prematura en el Reducido.

Este Colón ya superó la cosecha de la campaña 2024 tras 32 partidos. UNO Santa Fe | José Busiemi

En aquella campaña empató 1-1 como visitante ante All Boys y quedó afuera en el primer cruce, justamente ante un equipo que llegó a esa instancia mejor posicionado.

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Por eso, la ubicación que consiga Colón en estas últimas cuatro fechas puede terminar siendo determinante. La pelea por los primeros puestos está muy ajustada y cada punto puede significar subir o bajar varios lugares en la clasificación. El primer puesto todavía aparece como una posibilidad matemática, aunque remota, por lo que la mira está puesta principalmente en asegurar una ubicación de privilegio. El equipo ya dio un paso al superar aquella cosecha de 2024; ahora tendrá cuatro partidos para seguir construyendo un escenario favorable de cara a lo que realmente importa: el Reducido y la pelea definitiva por el ascenso.