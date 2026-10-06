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Colón viajará en colectivo a Santiago del Estero para el partido clave ante Mitre

Colón se prepara para visitar a Mitre el domingo por la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional, con una logística casi lista

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2026 · 15:57hs
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Colón viajará en colectivo a Santiago del Estero para el partido clave ante Mitre

Prensa Colón

Colón cambió rápidamente el foco después del triunfo ante Estudiantes de Caseros y ya trabaja con la mirada puesta en su próximo compromiso ante Mitre del domingo, desde las 17, por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional, con la necesidad de volver a sumar de a tres para mejorar su ubicación de cara al Reducido.

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Colón ultima detalles de la logística de viaje

El plantel tendrá varios días de preparación antes de afrontar un encuentro que puede resultar importante en la recta final de la fase regular. La planificación contempla entrenamientos hasta el viernes, mientras que el sábado por la mañana está previsto el traslado hacia Santiago del Estero.

Colón viaja en colectico a Santiago del Estero.

Colón viaja en colectico a Santiago del Estero.

La novedad pasa por el medio de transporte elegido para el viaje: la delegación se trasladará en micro y no en avión. La decisión responde a una cuestión económica, teniendo en cuenta los costos y que, de acuerdo con la planificación, existe tiempo suficiente para realizar el recorrido por vía terrestre sin resignar preparación ni descanso, ya que arribará por la noche para alojarse, cenar y dormir. Son 611 kilómetros que separan a Santa Fe de dicha ciudad, Esto también se adaptó para el viaje a Mendoza para jugar contra Godoy Cruz, aunque con trayecto bastante más extenso.

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Con ese esquema, Colón buscará llegar en las mejores condiciones al compromiso frente a Mitre. Después del alivio que significó la victoria ante el conjunto de Caseros, el equipo sabe que necesita sostener la recuperación y conseguir otro resultado positivo para seguir escalando posiciones y afrontar el Reducido desde un lugar más favorable.

Colón Mitre Santiago del Estero
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