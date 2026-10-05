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Colón ya piensa en el próximo partido y espera por sus lesionados

Colón afrontará su próximo partido con dos bajas importantes: Budiño continúa en recuperación y esperan por Franco García.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2026 · 15:29hs
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Colón ya piensa en el próximo partido y espera por sus lesionados

Prensa Colón

Colón afrontará su próximo compromiso con algunas ausencias importantes. Budiño continúa en recuperación y todavía tendrá varias semanas de rehabilitación, mientras que Franco García tampoco llegaría al encuentro y apunta a reaparecer frente a Almirante Brown.

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Budiño y Franco García, las principales dudas

El arquero Budiño continúa recuperándose de su lesión y, según los plazos previstos, todavía le restan alrededor de tres semanas para volver a estar disponible. De esta manera, será nuevamente una ausencia para el encuentro que Colón disputará ante los santiagueños, programado para las 17.

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En el caso de Franco García, la situación es algo más alentadora, aunque tampoco estaría en condiciones de ser titular en el próximo compromiso. El futbolista sigue trabajando para recuperarse y el objetivo apunta a que pueda reaparecer ante Almirante Brown.

El cuerpo técnico encabezado por Iván Delfino evaluará durante los próximos días si García puede viajar junto al plantel. Si su evolución es favorable, existe la posibilidad de que integre el banco de suplentes, aunque todo dependerá de cómo responda durante la semana.

Colón ya tiene fecha para volver al Brigadier López

Después del compromiso ante los santiagueños, Colón volverá a presentarse como local frente a Almirante Brown. El encuentro quedó programado para el sábado 17, desde las 18, en el estadio Brigadier López.

Será uno de los últimos partidos que el Sabalero disputará ante su gente antes del comienzo del Reducido. Luego de ese compromiso quedará solamente una presentación más en condición de local, que será frente a Defensores de Belgrano.

Con el tramo decisivo de la temporada cada vez más cerca, Delfino deberá administrar las cargas y esperar la evolución de los jugadores que arrastran lesiones. La recuperación de García aparece como una de las noticias que Colón seguirá de cerca durante los próximos días, mientras que Budiño todavía deberá esperar para volver a defender el arco.

Colón lesionados plantel Budiño Franco García
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