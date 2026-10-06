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Messi: "Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar"

“Es muy difícil decir algo hoy, son muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo”, confesó Lionel Messi al iniciar sus palabras de despedida

6 de octubre 2026 · 23:51hs
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Messi: Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar

En su despedida de la Selección Argentina, el capitán Lionel Messi aseguró este martes que jugar en este equipo fue "lo mejor" que le "pasó en la vida" e incentivó a los hinchas a defender al equipo de las críticas injustificadas.

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El discurso de Lionel Messi

“Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”, remarcó Messi visiblemente emocionado durante el discurso con el que confirmó su retiro definitivo del conjunto nacional.

En una jornada histórica para el fútbol mundial, el capitán argentino repasó su trayectoria, agradeció al público y analizó el camino recorrido con la camiseta albiceleste. "Es muy difícil decir algo hoy, son muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo", confesó Messi al iniciar sus palabras de despedida.

El astro rosarino remarcó la perseverancia como el eje de su carrera internacional: "No me queda más que agradecer, hasta en los peores momentos nunca dejé de pelear, de luchar, de dar el máximo".

Respecto a su última participación en la Copa del Mundo y el rendimiento del equipo, Messi valoró lo alcanzado: "El último Mundial ya fue demasiado que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo. Estuvimos muy cerquita, no pasó nada raro como dicen todos. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros".

Asimismo, Messi recalcó el compromiso de sus colegas: "No tengan dudas que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta, siempre. Ya les digo que somos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos".

El diez no dejó de destacar el afecto federal de los hinchas: "Tuve la suerte de recorrer el país, estuve por todos lados, y ustedes siempre llenaron la cancha y estuvieron con nosotros en todos lados. Eso lo voy a agradecer siempre".

Entre sus memorias más queridas, resaltó el reencuentro con la gente tras la coronación: "En este lugar viví uno de los mejores momentos de mi carrera, cuando volvimos a jugar después de ser campeones, fue lo más lindo que me pasó".

Finalmente, Messi anticipó los desafíos del recambio generacional y pidió mantener el respaldo incondicional al equipo: "Le digo adiós a la Selección, los voy a extrañar, la voy a extrañar pero ahora me toca estar de ese lado".

"Siempre unidos. Van a venir tiempos difíciles como cuando hay siempre un cambio grande, pero tenemos que estar todos unidos porque va a haber gente que va a hablar mal de la Selección y hay que defenderla", cerró.

Selección Argentina Lionel Messi
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