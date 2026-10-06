“Es muy difícil decir algo hoy, son muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo”, confesó Lionel Messi al iniciar sus palabras de despedida

En su despedida de la Selección Argentina, el capitán Lionel Messi aseguró este martes que jugar en este equipo fue "lo mejor" que le "pasó en la vida" e incentivó a los hinchas a defender al equipo de las críticas injustificadas.

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El discurso de Lionel Messi

“Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”, remarcó Messi visiblemente emocionado durante el discurso con el que confirmó su retiro definitivo del conjunto nacional.

"EN LO PRIMERO QUE PIENSO ES EN MI VIEJO" pic.twitter.com/OY1xVD3jyS — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

En una jornada histórica para el fútbol mundial, el capitán argentino repasó su trayectoria, agradeció al público y analizó el camino recorrido con la camiseta albiceleste. "Es muy difícil decir algo hoy, son muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo", confesó Messi al iniciar sus palabras de despedida.

El astro rosarino remarcó la perseverancia como el eje de su carrera internacional: "No me queda más que agradecer, hasta en los peores momentos nunca dejé de pelear, de luchar, de dar el máximo".

"NO VENIR MÁS SERÁ UN DOLOR MUY GRANDE, LES JURO QUE ME GUSTARÍA VENIR TODA LA VIDA PORQUE JUGAR EN LA SELECCIÓN ARGENTINA ES LO MÁS LINDO QUE TE PUEDE PASAR"



Las palabras de Leo en su despedida de la Albiceleste. pic.twitter.com/AA33bebYS6 — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Respecto a su última participación en la Copa del Mundo y el rendimiento del equipo, Messi valoró lo alcanzado: "El último Mundial ya fue demasiado que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo. Estuvimos muy cerquita, no pasó nada raro como dicen todos. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros".

"VOY A EXTRAÑAR DEFENDER LOS COLORES DE LA SELECCIÓN PERO AHORA VOY A ESTAR DE ESE LADO, CON TODOS USTEDES, BANCANDO A TODOS ESTOS CHICOS. SIEMPRE UNIDOS" pic.twitter.com/cDJT1204Ox — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Asimismo, Messi recalcó el compromiso de sus colegas: "No tengan dudas que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta, siempre. Ya les digo que somos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos".

"FUIMOS LOCALES EN TODOS LADOS Y ESO LO SENTIMOS"



El agradecimiento de Messi para los hinchas argentinos tras su último partido en la Selección Argentina. pic.twitter.com/FFEI6wDlzW — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

El diez no dejó de destacar el afecto federal de los hinchas: "Tuve la suerte de recorrer el país, estuve por todos lados, y ustedes siempre llenaron la cancha y estuvieron con nosotros en todos lados. Eso lo voy a agradecer siempre".

"EN EL ÚLTIMO MUNDIAL ESTUVIMOS MUY CERQUITA. LO DIMOS TODO. EL PARTIDO CON INGLATERRA FUE UN PARTIDO MUY DESGASTANTE. LA PELEAMOS COMO LO HICIMOS SIEMPRE"



Lionel Messi, sobre el último Mundial en Canadá, México y Estados Unidos. pic.twitter.com/IyiUlSFPr0 — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Entre sus memorias más queridas, resaltó el reencuentro con la gente tras la coronación: "En este lugar viví uno de los mejores momentos de mi carrera, cuando volvimos a jugar después de ser campeones, fue lo más lindo que me pasó".

"VAN A VENIR MOMENTOS DUROS, PORQUE NO ES NORMAL LO QUE SE HIZO TODO ESTE TIEMPO. EN ESOS MOMENTOS TENEMOS QUE ESTAR NOSOTROS, ACOMPAÑANDO MÁS QUE NUNCA. HAY QUE HACER GRUPOS FUERTES, PORQUE HAY GENTE QUE QUIERE VER MAL A LA SELECCIÓN Y NO HAY QUE DARLES EL GUSTO" pic.twitter.com/IvHGgcTVZL — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Finalmente, Messi anticipó los desafíos del recambio generacional y pidió mantener el respaldo incondicional al equipo: "Le digo adiós a la Selección, los voy a extrañar, la voy a extrañar pero ahora me toca estar de ese lado".

"ESTOY HABLANDO MÁS QUE NUNCA, NO ME QUIERO IR DE ACÁ" pic.twitter.com/jzBADSs8Xd — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

"Siempre unidos. Van a venir tiempos difíciles como cuando hay siempre un cambio grande, pero tenemos que estar todos unidos porque va a haber gente que va a hablar mal de la Selección y hay que defenderla", cerró.