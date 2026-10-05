Un relojito en Colón: los destacados números de Rasmussen ante Estudiantes (BA)

El defensor Federico Rasmussen sigue siendo uno de los más regulares en Colón y su actuación ante Estudiantes (BA) lo demuestra. ¡Mirá!

Colón ganó 1-0 ante Estudiantes (BA) y, más allá de que el resultado fue ajustado, encontró argumentos para quedarse con tres puntos importantes. El equipo fue superior y tuvo en varios nombres propios una explicación para entender el triunfo. Entre ellos, otra vez apareció Federico Rasmussen , uno de los jugadores más regulares del Sabalero.

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El defensor volvió a completar una actuación muy sólida y ratificó esa sensación de que se transformó en una pieza confiable dentro de la estructura de Colón. A esta altura, quizás las formas no sean lo más relevante para un equipo que necesita sumar, pero ante el Pincha hubo aspectos para rescatar y Rasmussen volvió a estar entre ellos.

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Los números de Rasmussen en el triunfo de Colón

Los números de @colonstats son elocuentes y permiten ponerle cifras a su rendimiento. El zaguero terminó el partido con dos despejes, 13 recuperaciones y dos intercepciones, además de imponerse en prácticamente todos los duelos que disputó.

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En el mano a mano, Rasmussen tuvo una efectividad notable: ganó 10 de los 11 duelos en el suelo, mientras que también se impuso en el único duelo aéreo que protagonizó. Es decir, ganó 11 de 12 enfrentamientos individuales. Pero su aporte no quedó limitado a la faceta defensiva. También mostró precisión a la hora de manejar la pelota: completó 50 de sus 53 pases, con un 94% de efectividad, mientras que en campo rival acertó 15 de 16, alcanzando también un 94%.

#Colon | Federico Rasmussen vs Estudiantes (BA)



2 despejes

13 recuperaciones

2 intercepciones

11 duelos en el suelo (10 ganados)

1/1 duelo aéreo ganado

50/53 pases (94%)

15/16 pases en campo rival (94%)

0 veces regateado



Gran partido pic.twitter.com/GeysUdk3pH — (@colonstats_) October 5, 2026

El dato que completa la actuación es quizás el más importante: no tuvo ningún regate sufrido. Rasmussen se mostró firme en los duelos, seguro para recuperar y también eficiente cuando tuvo que darle salida al equipo. Además, esta vez encontró un buen complemento en su compañero de zaga, Nicolás Thaller, algo que también potencia su rendimiento. La defensa de Colón respondió y consiguió sostener el arco en cero, una cuestión que también resultó determinante para quedarse con la victoria.

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Rasmussen viene construyendo hace tiempo un andar parejo, sin demasiados altibajos. Ante Estudiantes volvió a demostrarlo con una actuación completa, tanto en la recuperación como en los duelos y el pase. Un verdadero relojito para Colón: regular, firme y cada vez más importante en una defensa que necesitaba respuestas.