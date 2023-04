Colón fue pura impotencia y no pudo romper el maleficio ante Atlético Tucumán

Colón empató sin goles frente a Atlético Tucumán, en el Brigadier López, y de esta manera sumó 12 partidos sin ganar, sigue siendo el único equipo que no logró sumar de a tres en el torneo y se ubica en la última posición de la tabla. Sin dudas que un panorama sombrío preocupante por donde se lo mire y es que si bien desde que llegó Pipo Gorosito el Sabalero se mantiene invicto, la realidad es que sumar de a un punto no le sirve y la realidad así lo indica.

Era un partido para aprovechar en función del rival rival tenia enfrente pero Colón no aprovecha nada y por eso se fue masticando bronca con un punto que sirve de muy poco.

Colón no jugó un buen primer tiempo pero aun así tuvo la chance concreta de irse a los vestuarios ganando el partido. Sin embargo, la maldición de los penales lo persigue al Sabalero y es que falló el tercero de manera consecutiva. Esta vez el que pateo fue el uruguayo José Neris quien le terminó dando el balón al arquero Tomas Marchiori. Al disparo le faltó potencia convicción y dirección y por eso cuando se jugaban 45 minutos de la primera etapa despilfarro la chance más concreta que tuvo en la primera etapa.

Antes de eso el equipo dirigido por Néstor Gorosito fue voluntad ganas pero poca lucidez. Estuvo muy impreciso con la pelota en los pies y dependió de las corridas por derecha de Juan Pablo Alvarez y lo que aporto Santiago Pierotti. Por izquierda no intento nunca ya que volcó el juego por derecha con los dos futbolistas mencionados que fueron los más destacados.

El trámite fue parejo se Insinuó mejor Atlético Tucumán en el comienzo y tuvo dos llegadas que pudieron abrir el marcador. Primero con un centro de Ramiro Ruiz Rodriguez que Guillermo Acosta debajo del arco, conectó pero el balón se fue desviado. Y luego con una media vuelta de Marcelo Estigarribia quien apareció solo en el área pero no definió bien.

Con el correr de los minutos, Colón presionó más arriba y no dejó que el Decano se adelante e intentó con un remate de Carlos Arrúa que se fue por encima del horizontal y otro de Juan Pablo Álvarez que no conecto bien y se fue desviado. Nada concreto en ataque y es que fallaba en el centro o en el último pase ante un rival que se fue metiendo atrás y apostando por el pelotazo.

El penal fallado fue una síntesis del momento que atraviesa Colón en donde todo le cuesta el doble y por eso no pudo terminar ganado la primera etapa ante un flojo rival que hizo poco por buscar el resultado.

Es cierto que la figura fue Tomas Marchiori que en el segundo tiempo tuvo dos tapadas muy buenas la primera de Neris a puro reflejo y la segunda al paraguayo Arrúa. Y luego probó Ramón Ábila de media distancia y el arquero rechazo hacia un costado.

Colón lo buscó pero sin ideas y en relación al juego dio un paso atrás, más allá de haber estado cerca de ganar el partido. Ahora llegará el turno de visitar la Bombonera en busca de cortar la racha, que sin dudas le pesa al equipo y hoy se notó claramente.

-Síntesis-

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés y Paolo Goltz; Juan Álvarez, Stefano Moreyra, Julián Chicco, Joaquín Ibáñez y Carlos Arrua; Santiago Pierotti y José Neris. DT: Néstor Gorosito.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Moisés Brandán, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Bautista Kociubinski y Joaquín Pereyra; Ramiro Ruíz Rodríguez, Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Goles: No hubo.

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Baldomero Perlaza por Moreyra (C); 24m. Eric Meza por Álvarez, Natanael Troncoso por Arrua y Ramón Ábila por Neris (C); 30m. Francisco Di Franco por Acosta, Renzo Tesuri por Pereyra (AT); 32m. Facundo Taborda por Ibáñez (C); 38m. Cristian Menéndez por Estigarribia y Braian Guille por Coronel (AT).

Incidencia: en el primer tiempo, 45m. Neris (C) falla penal (contuvo Marchiori).

Amonestados: Perlaza (C); Bianchi (AT).

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón).