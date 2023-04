Gorosito: "Colón mereció ganar, es lógica la reacción de la gente"

Néstor Gorosito se refirió al quinto empate consecutivo de Colón en su gestión y reveló: "Nosotros también queremos ganar, no solo la gente".

Colón no pudo romper el maleficio ante Atlético Tucumán, donde sumó su quinto empate consecutivo desde que llegó Néstor Gorosito. De esta manera, sigue sin ganar en el Torneo de la Liga Profesional, donde se encuentra último en la tabla de posiciones.

En el inicio de la conferencia de prensa, Néstor Gorosito afirmó: "Durante 75 u 80 minutos fuimos superiores al rival, y a lo último terminamos muy desprolijos por la ansiedad, que a veces te hace apresurar los tiempos. Pero hoy tendríamos que haber ganado, erramos cinco o seis goles y fallamos un penal. En el primer tiempo no nos llegaron, a lo último nos llegaron por problemas nuestros. Desde que dirigimos es la primera vez que nos pasa, empatar cinco partidos, de los cuales tres o cuatro merecimos ganar. Nosotros también queremos ganar, no solo la gente. Es lógica la reacción de la gente, pero la entrega del equipo es total. Los chicos corren, se tiran de cabeza. Pierotti, todos. Dan lo mejor que tienen, hoy nos íbamos 1-0 en el primer tiempo pero no lo pudimos hacer. Pero a todos les queda el desorden del final".