Alavés de España no levanta la oferta y Colón se plantó en no venderlo por un monto irrisorio, por lo que el pase estaría caída. Malestar en Facundo Garcés

Se lo cita en potencial porque todo puede cambiar, pero el elenco español no se mueve de los 600.000 dólares por el 70% del pase -que encima no son limpios, sino que hay que descontarle impuestos- y esto no complace a la dirigencia. El jugador, en tanto, presiona para que se concrete. Incluso resigna su 15%, pero ni así alcanza.

Al ser un ofrecimiento del representante y no una iniciativa de Alavés hace que no sea quizás prioridad y se evita pagar un precio mayor. Pese a que la cláusula de rescisión es de 2.800.000 dólares, Colón está dispuesto a transferirlo por un precio menor, pero no lo que está en la mesa no llega ni a la mitad.

Facundo Garcés.jpg Facundo Garcés estaría molesto por la decisión de Colón de no venderlo al Alavés. UNO Santa Fe | José Busiemi

Hay malestar en el torno y el jugador, que no se está presentando a entrenar esperando que se haga. El Sabalero es el que sale perdiendo con estos números y por eso no da el brazo a torcer más allá de la buena voluntad. Incluso sabiendo que, si Facundo Garcés se queda a jugar la Primera Nacional, perderá aún más su valor.

Pero venderlo por esta cifra sería casi regalarlo. Una situación que genera tensión, pero la dirigencia de Colón, con Víctor Godano a la cabeza, quiere cuidar los intereses y apostar por lo que es mejor. Sí Alavés no levanta la oferta o aparece un club con algo superador, no habrá marcha atrás. Por las dudas, hay equipos en Argentina a la expectativa, pero solo por un préstamo, algo que Colón, por ahora, tampoco quiere.