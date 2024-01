Colón oficializó y detalló la venta de Meza a Estudiantes

Se emocionó a la salida, por su primera salida del club que lo formó y con el que tuvo la chance de ser campeón. Ahora, da un salto a un equipo que pretende ser protagonista en Primera División y dirigido por un entrenador que lo conoce como Eduardo Domínguez.

Si bien es cierto que se tenían algunas precisiones de la operación, el club dio los detalles en las redes sociales: "Eric es transferido a Estudiantes de la Plata. Nuestra institución cede los derechos federativos y el 70% de los derechos económicos del jugador a cambio de US$ 1.400.000 netos, a pagarse en tres cuotas: la primera de US$ 600.000 (este mes) y las restantes de US$ 400.000 cada una, en octubre de 2024 y febrero de 2025 respectivamente. ¡Gracias por todo Eric, Colón es tu casa! ¡Hasta pronto!".

Eric es transferido a Estudiantes de la Plata.



Una operación que terminó cerrando la nueva comisión directiva que encabeza Víctor Godano, que este martes estuvo en Buenos Aires charlando con el presidente de AFA, Claudio Tapia. Lazos que se buscan afianzar para volver a marcar presencia.

Un importante ingreso para intentar sostener el presupuesto en la Primera Nacional, donde bajarán considerablemente los recursos (de televisión, sobre todo), y para apostar a un plantel competitivo en busca de la vuelta rápida a la elite.