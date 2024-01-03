Este miércoles en la AFA se llevó a cabo el sorteo de la nueva temporada de la Primera Nacional que tendrá dos zonas de 19 equipos y con interzonales. Algo que generaba mucha atención en Colón, que vuelve a la categoría después de 10 años.
Colón ya conoce a sus rivales en la Primera Nacional
Finalmente, quedó determinado que estará en el grupo B y Patronato será el rival en los interzonales. El debut será en el estadio Brigadier López contra Defensores Unidos la primera semana de febrero.
• LEER MÁS: Hernán Lópes, otro refuerzo para el nuevo Colón
La fase regular finalizará el 26 de octubre y el reducido del 2 de noviembre al 8 de diciembre. No se disputarán fechas entre semana, como dato saliente.
El Sabalero tendrá algunos viajes extensos para visitar a Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Gimnasia de Mendoza y Mitre de Santiago del Estero. Además, volverá a cruzarse contra Atlético de Rafaela.
En la previa trascendió que el emparejamiento iba a darse con San Martín de Tucumán, pero primó el sentido común y será contra el Patrón por la cercanía.
A continuación, el fixture
ZONA B
FECHA 1
LIBRE TEMPERLEY
DEPORTIVO MORÓN vs. BROWN DE ADROGUÉ
NUEVA CHICAGO vs. ALMAGRO
GIMNASIA (M) vs. DEFENSORES
GIMNASIA Y TIRO (S) vs. CHACO FOR EVER
MITRE (SGO) vs. SAN TELMO
ALDOSIVI vs. ATLÉTICO RAFAELA
ESTUDIANTES RC vs. DEPORTIVO MADRY
COLÓN vs. DEFENSORES UNIDOS
ALMIRANTE BROWN vs. ATLANTA
FECHA 2
ALMIRANTE BROWN LIBRE
ATLANTA vs. COLÓN
DEFENSORES UNIDOS vs. ESTUDIANTES RC
DEPORTIVO MADRY vs. ALDOSIVI
ATLÉTICO RAFAELA vs. MITRE (SGO)
SAN TELMO vs. GIMNASIA Y TIRO (S)
CHACO FOR EVER vs. GIMNASIA (M)
DEFENSORES vs. NUEVA CHICAGO
ALMAGRO vs. DEPORTIVO MORÓN
BROWN DE ADROGUÉ vs. TEMPERLEY
FECHA 3
LIBRE BROWN DE ADROGUÉ
TEMPERLEY vs. ALMAGRO
DEPORTIVO MORÓN vs. DEFENSORES
NUEVA CHICAGO vs. CHACO FOR EVER
GIMNASIA (M) vs. SAN TELMO
GIMNASIA Y TIRO (S) vs. ATLÉTICO RAFAELA
MITRE (SGO) vs. DEPORTIVO MADRY
ALDOSIVI vs. DEFENSORES UNIDOS
ESTUDIANTES RC vs. ATLANTA
COLÓN vs. ALMIRANTE BROWN
FECHA 4
COLÓN LIBRE
ALMIRANTE BROWN vs. ESTUDIANTES RC
ATLANTA vs. ALDOSIVI
DEFENSORES UNIDOS vs. MITRE (SGO)
DEPORTIVO MADRY vs. GIMNASIA Y TIRO (S)
ATLÉTICO RAFAELA vs. GIMNASIA (M)
SAN TELMO vs. NUEVA CHICAGO
CHACO FOR EVER vs. DEPORTIVO MORÓN
DEFENSORES vs. TEMPERLEY
ALMAGRO vs. BROWN DE ADROGUÉ
FECHA 5
LIBRE ALMAGRO
BROWN DE ADROGUÉ vs. DEFENSORES
TEMPERLEY vs. CHACO FOR EVER
DEPORTIVO MORÓN vs. SAN TELMO
NUEVA CHICAGO vs. ATLÉTICO RAFAELA
GIMNASIA (M) vs. DEPORTIVO MADRY
GIMNASIA Y TIRO (S) vs. DEFENSORES UNIDOS
MITRE (SGO) vs. ATLANTA
ALDOSIVI vs. ALMIRANTE BROWN
ESTUDIANTES RC vs. COLÓN
FECHA 6
ESTUDIANTES RC LIBRE
COLÓN vs. ALDOSIVI
ALMIRANTE BROWN vs. MITRE (SGO)
ATLANTA vs. GIMNASIA Y TIRO (S)
DEFENSORES UNIDOS vs. GIMNASIA (M)
DEPORTIVO MADRY vs. NUEVA CHICAGO
ATLÉTICO RAFAELA vs. DEPORTIVO MORÓN
SAN TELMO vs. TEMPERLEY
CHACO FOR EVER vs. BROWN DE ADROGUÉ
DEFENSORES vs. ALMAGRO
FECHA 7
LIBRE DEFENSORES
ALMAGRO vs. CHACO FOR EVER
BROWN DE ADROGUÉ vs. SAN TELMO
TEMPERLEY vs. ATLÉTICO RAFAELA
DEPORTIVO MORÓN vs. DEPORTIVO MADRY
NUEVA CHICAGO vs. DEFENSORES UNIDOS
GIMNASIA (M) vs. ATLANTA
GIMNASIA Y TIRO (S) vs. ALMIRANTE BROWN
MITRE (SGO) vs. COLÓN
ALDOSIVI vs. ESTUDIANTES RC
FECHA 8
ALDOSIVI LIBRE
ESTUDIANTES RC vs. MITRE (SGO)
COLÓN vs. GIMNASIA Y TIRO (S)
ALMIRANTE BROWN vs. GIMNASIA (M)
ATLANTA vs. NUEVA CHICAGO
DEFENSORES UNIDOS vs. DEPORTIVO MORÓN
DEPORTIVO MADRY vs. TEMPERLEY
ATLÉTICO RAFAELA vs. BROWN DE ADROGUÉ
SAN TELMO vs. ALMAGRO
CHACO FOR EVER vs. DEFENSORES
FECHA 9
LIBRE CHACO FOR EVER
DEFENSORES vs. SAN TELMO
ALMAGRO vs. ATLÉTICO RAFAELA
BROWN DE ADROGUÉ vs. DEPORTIVO MADRY
TEMPERLEY vs. DEFENSORES UNIDOS
DEPORTIVO MORÓN vs. ATLANTA
NUEVA CHICAGO vs. ALMIRANTE BROWN
GIMNASIA (M) vs. COLÓN
GIMNASIA Y TIRO (S) vs. ESTUDIANTES RC
MITRE (SGO) vs. ALDOSIVI
FECHA 10
MITRE (SGO) LIBRE
ALDOSIVI vs. GIMNASIA Y TIRO (S)
ESTUDIANTES RC vs. GIMNASIA (M)
COLÓN vs. NUEVA CHICAGO
ALMIRANTE BROWN vs. DEPORTIVO MORÓN
ATLANTA vs. TEMPERLEY
DEFENSORES UNIDOS vs. BROWN DE ADROGUÉ
DEPORTIVO MADRY vs. ALMAGRO
ATLÉTICO RAFAELA vs. DEFENSORES
SAN TELMO vs. CHACO FOR EVER
FECHA 11
LIBRE SAN TELMO
CHACO FOR EVER vs. ATLÉTICO RAFAELA
DEFENSORES vs. DEPORTIVO MADRY
ALMAGRO vs. DEFENSORES UNIDOS
BROWN DE ADROGUÉ vs. ATLANTA
TEMPERLEY vs. ALMIRANTE BROWN
DEPORTIVO MORÓN vs. COLÓN
NUEVA CHICAGO vs. ESTUDIANTES RC
GIMNASIA (M) vs. ALDOSIVI
GIMNASIA Y TIRO (S) vs. MITRE (SGO)
FECHA 12
GIMNASIA Y TIRO (S) LIBRE
MITRE (SGO) vs. GIMNASIA (M)
ALDOSIVI vs. NUEVA CHICAGO
ESTUDIANTES RC vs. DEPORTIVO MORÓN
COLÓN vs. TEMPERLEY
ALMIRANTE BROWN vs. BROWN DE ADROGUÉ
ATLANTA vs. ALMAGRO
DEFENSORES UNIDOS vs. DEFENSORES
DEPORTIVO MADRY vs. CHACO FOR EVER
ATLÉTICO RAFAELA vs. SAN TELMO
FECHA 13
LIBRE ATLÉTICO RAFAELA
SAN TELMO vs. DEPORTIVO MADRY
CHACO FOR EVER vs. DEFENSORES UNIDOS
DEFENSORES vs. ATLANTA
ALMAGRO vs. ALMIRANTE BROWN
BROWN DE ADROGUÉ vs. COLÓN
TEMPERLEY vs. ESTUDIANTES RC
DEPORTIVO MORÓN vs. ALDOSIVI
NUEVA CHICAGO vs. MITRE (SGO)
GIMNASIA (M) vs. GIMNASIA Y TIRO (S)
FECHA 14
GIMNASIA (M) LIBRE
GIMNASIA Y TIRO (S) vs. NUEVA CHICAGO
MITRE (SGO) vs. DEPORTIVO MORÓN
ALDOSIVI vs. TEMPERLEY
ESTUDIANTES RC vs. BROWN DE ADROGUÉ
COLÓN vs. ALMAGRO
ALMIRANTE BROWN vs. DEFENSORES
ATLANTA vs. CHACO FOR EVER
DEFENSORES UNIDOS vs. SAN TELMO
DEPORTIVO MADRY vs. ATLÉTICO RAFAELA
FECHA 15
LIBRE DEPORTIVO MADRY
ATLÉTICO RAFAELA vs. DEFENSORES UNIDOS
SAN TELMO vs. ATLANTA
CHACO FOR EVER vs. ALMIRANTE BROWN
DEFENSORES vs. COLÓN
ALMAGRO vs. ESTUDIANTES RC
BROWN DE ADROGUÉ vs. ALDOSIVI
TEMPERLEY vs. MITRE (SGO)
DEPORTIVO MORÓN vs. GIMNASIA Y TIRO (S)
NUEVA CHICAGO vs. GIMNASIA (M)
FECHA 16
NUEVA CHICAGO LIBRE
GIMNASIA (M) vs. DEPORTIVO MORÓN
GIMNASIA Y TIRO (S) vs. TEMPERLEY
MITRE (SGO) vs. BROWN DE ADROGUÉ
ALDOSIVI vs. ALMAGRO
ESTUDIANTES RC vs. DEFENSORES
COLÓN vs. CHACO FOR EVER
ALMIRANTE BROWN vs. SAN TELMO
ATLANTA vs. ATLÉTICO RAFAELA
DEFENSORES UNIDOS vs. DEPORTIVO MADRY
FECHA 17
LIBRE DEFENSORES UNIDOS
DEPORTIVO MADRY vs. ATLANTA
ATLÉTICO RAFAELA vs. ALMIRANTE BROWN
SAN TELMO vs. COLÓN
CHACO FOR EVER vs. ESTUDIANTES RC
DEFENSORES vs. ALDOSIVI
ALMAGRO vs. MITRE (SGO)
BROWN DE ADROGUÉ vs. GIMNASIA Y TIRO (S)
TEMPERLEY vs. GIMNASIA (M)
DEPORTIVO MORÓN vs. NUEVA CHICAGO
FECHA 18
DEPORTIVO MORÓN LIBRE
NUEVA CHICAGO vs. TEMPERLEY
GIMNASIA (M) vs. BROWN DE ADROGUÉ
GIMNASIA Y TIRO (S) vs. ALMAGRO
MITRE (SGO) vs. DEFENSORES
ALDOSIVI vs. CHACO FOR EVER
ESTUDIANTES RC vs. SAN TELMO
COLÓN vs. ATLÉTICO RAFAELA
ALMIRANTE BROWN vs. DEPORTIVO MADRY
ATLANTA vs. DEFENSORES UNIDOS
FECHA 19
LIBRE ATLANTA
DEFENSORES UNIDOS vs. ALMIRANTE BROWN
DEPORTIVO MADRY vs. COLÓN
ATLÉTICO RAFAELA vs. ESTUDIANTES RC
SAN TELMO vs. ALDOSIVI
CHACO FOR EVER vs. MITRE (SGO)
DEFENSORES vs. GIMNASIA Y TIRO (S)
ALMAGRO vs. GIMNASIA (M)
BROWN DE ADROGUÉ vs. NUEVA CHICAGO
TEMPERLEY vs. DEPORTIVO MORÓN