La fase regular finalizará el 26 de octubre y el reducido del 2 de noviembre al 8 de diciembre. No se disputarán fechas entre semana, como dato saliente.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPrimeranaciona%2Fstatus%2F1742618267166835095&partner=&hide_thread=false Zonas CONFIRMADAS para la Primera Nacional 2024. pic.twitter.com/AFokQXNfLm — Primera Nacional (@Primeranaciona) January 3, 2024

El Sabalero tendrá algunos viajes extensos para visitar a Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Gimnasia de Mendoza y Mitre de Santiago del Estero. Además, volverá a cruzarse contra Atlético de Rafaela.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPrimeranaciona%2Fstatus%2F1742619650892984500&partner=&hide_thread=false Señoras y señores, así serán los CRUCES INTERZONALES de la Primera Nacional.



No todos, pero habemus clásicos. pic.twitter.com/dXCcl3TJQP — Primera Nacional (@Primeranaciona) January 3, 2024

En la previa trascendió que el emparejamiento iba a darse con San Martín de Tucumán, pero primó el sentido común y será contra el Patrón por la cercanía.

A continuación, el fixture

ZONA B

FECHA 1

LIBRE TEMPERLEY

DEPORTIVO MORÓN vs. BROWN DE ADROGUÉ

NUEVA CHICAGO vs. ALMAGRO

GIMNASIA (M) vs. DEFENSORES

GIMNASIA Y TIRO (S) vs. CHACO FOR EVER

MITRE (SGO) vs. SAN TELMO

ALDOSIVI vs. ATLÉTICO RAFAELA

ESTUDIANTES RC vs. DEPORTIVO MADRY

COLÓN vs. DEFENSORES UNIDOS

ALMIRANTE BROWN vs. ATLANTA

FECHA 2

ALMIRANTE BROWN LIBRE

ATLANTA vs. COLÓN

DEFENSORES UNIDOS vs. ESTUDIANTES RC

DEPORTIVO MADRY vs. ALDOSIVI

ATLÉTICO RAFAELA vs. MITRE (SGO)

SAN TELMO vs. GIMNASIA Y TIRO (S)

CHACO FOR EVER vs. GIMNASIA (M)

DEFENSORES vs. NUEVA CHICAGO

ALMAGRO vs. DEPORTIVO MORÓN

BROWN DE ADROGUÉ vs. TEMPERLEY

FECHA 3

LIBRE BROWN DE ADROGUÉ

TEMPERLEY vs. ALMAGRO

DEPORTIVO MORÓN vs. DEFENSORES

NUEVA CHICAGO vs. CHACO FOR EVER

GIMNASIA (M) vs. SAN TELMO

GIMNASIA Y TIRO (S) vs. ATLÉTICO RAFAELA

MITRE (SGO) vs. DEPORTIVO MADRY

ALDOSIVI vs. DEFENSORES UNIDOS

ESTUDIANTES RC vs. ATLANTA

COLÓN vs. ALMIRANTE BROWN

FECHA 4

COLÓN LIBRE

ALMIRANTE BROWN vs. ESTUDIANTES RC

ATLANTA vs. ALDOSIVI

DEFENSORES UNIDOS vs. MITRE (SGO)

DEPORTIVO MADRY vs. GIMNASIA Y TIRO (S)

ATLÉTICO RAFAELA vs. GIMNASIA (M)

SAN TELMO vs. NUEVA CHICAGO

CHACO FOR EVER vs. DEPORTIVO MORÓN

DEFENSORES vs. TEMPERLEY

ALMAGRO vs. BROWN DE ADROGUÉ

FECHA 5

LIBRE ALMAGRO

BROWN DE ADROGUÉ vs. DEFENSORES

TEMPERLEY vs. CHACO FOR EVER

DEPORTIVO MORÓN vs. SAN TELMO

NUEVA CHICAGO vs. ATLÉTICO RAFAELA

GIMNASIA (M) vs. DEPORTIVO MADRY

GIMNASIA Y TIRO (S) vs. DEFENSORES UNIDOS

MITRE (SGO) vs. ATLANTA

ALDOSIVI vs. ALMIRANTE BROWN

ESTUDIANTES RC vs. COLÓN

FECHA 6

ESTUDIANTES RC LIBRE

COLÓN vs. ALDOSIVI

ALMIRANTE BROWN vs. MITRE (SGO)

ATLANTA vs. GIMNASIA Y TIRO (S)

DEFENSORES UNIDOS vs. GIMNASIA (M)

DEPORTIVO MADRY vs. NUEVA CHICAGO

ATLÉTICO RAFAELA vs. DEPORTIVO MORÓN

SAN TELMO vs. TEMPERLEY

CHACO FOR EVER vs. BROWN DE ADROGUÉ

DEFENSORES vs. ALMAGRO

FECHA 7

LIBRE DEFENSORES

ALMAGRO vs. CHACO FOR EVER

BROWN DE ADROGUÉ vs. SAN TELMO

TEMPERLEY vs. ATLÉTICO RAFAELA

DEPORTIVO MORÓN vs. DEPORTIVO MADRY

NUEVA CHICAGO vs. DEFENSORES UNIDOS

GIMNASIA (M) vs. ATLANTA

GIMNASIA Y TIRO (S) vs. ALMIRANTE BROWN

MITRE (SGO) vs. COLÓN

ALDOSIVI vs. ESTUDIANTES RC

FECHA 8

ALDOSIVI LIBRE

ESTUDIANTES RC vs. MITRE (SGO)

COLÓN vs. GIMNASIA Y TIRO (S)

ALMIRANTE BROWN vs. GIMNASIA (M)

ATLANTA vs. NUEVA CHICAGO

DEFENSORES UNIDOS vs. DEPORTIVO MORÓN

DEPORTIVO MADRY vs. TEMPERLEY

ATLÉTICO RAFAELA vs. BROWN DE ADROGUÉ

SAN TELMO vs. ALMAGRO

CHACO FOR EVER vs. DEFENSORES

FECHA 9

LIBRE CHACO FOR EVER

DEFENSORES vs. SAN TELMO

ALMAGRO vs. ATLÉTICO RAFAELA

BROWN DE ADROGUÉ vs. DEPORTIVO MADRY

TEMPERLEY vs. DEFENSORES UNIDOS

DEPORTIVO MORÓN vs. ATLANTA

NUEVA CHICAGO vs. ALMIRANTE BROWN

GIMNASIA (M) vs. COLÓN

GIMNASIA Y TIRO (S) vs. ESTUDIANTES RC

MITRE (SGO) vs. ALDOSIVI

FECHA 10

MITRE (SGO) LIBRE

ALDOSIVI vs. GIMNASIA Y TIRO (S)

ESTUDIANTES RC vs. GIMNASIA (M)

COLÓN vs. NUEVA CHICAGO

ALMIRANTE BROWN vs. DEPORTIVO MORÓN

ATLANTA vs. TEMPERLEY

DEFENSORES UNIDOS vs. BROWN DE ADROGUÉ

DEPORTIVO MADRY vs. ALMAGRO

ATLÉTICO RAFAELA vs. DEFENSORES

SAN TELMO vs. CHACO FOR EVER

FECHA 11

LIBRE SAN TELMO

CHACO FOR EVER vs. ATLÉTICO RAFAELA

DEFENSORES vs. DEPORTIVO MADRY

ALMAGRO vs. DEFENSORES UNIDOS

BROWN DE ADROGUÉ vs. ATLANTA

TEMPERLEY vs. ALMIRANTE BROWN

DEPORTIVO MORÓN vs. COLÓN

NUEVA CHICAGO vs. ESTUDIANTES RC

GIMNASIA (M) vs. ALDOSIVI

GIMNASIA Y TIRO (S) vs. MITRE (SGO)

FECHA 12

GIMNASIA Y TIRO (S) LIBRE

MITRE (SGO) vs. GIMNASIA (M)

ALDOSIVI vs. NUEVA CHICAGO

ESTUDIANTES RC vs. DEPORTIVO MORÓN

COLÓN vs. TEMPERLEY

ALMIRANTE BROWN vs. BROWN DE ADROGUÉ

ATLANTA vs. ALMAGRO

DEFENSORES UNIDOS vs. DEFENSORES

DEPORTIVO MADRY vs. CHACO FOR EVER

ATLÉTICO RAFAELA vs. SAN TELMO

FECHA 13

LIBRE ATLÉTICO RAFAELA

SAN TELMO vs. DEPORTIVO MADRY

CHACO FOR EVER vs. DEFENSORES UNIDOS

DEFENSORES vs. ATLANTA

ALMAGRO vs. ALMIRANTE BROWN

BROWN DE ADROGUÉ vs. COLÓN

TEMPERLEY vs. ESTUDIANTES RC

DEPORTIVO MORÓN vs. ALDOSIVI

NUEVA CHICAGO vs. MITRE (SGO)

GIMNASIA (M) vs. GIMNASIA Y TIRO (S)

FECHA 14

GIMNASIA (M) LIBRE

GIMNASIA Y TIRO (S) vs. NUEVA CHICAGO

MITRE (SGO) vs. DEPORTIVO MORÓN

ALDOSIVI vs. TEMPERLEY

ESTUDIANTES RC vs. BROWN DE ADROGUÉ

COLÓN vs. ALMAGRO

ALMIRANTE BROWN vs. DEFENSORES

ATLANTA vs. CHACO FOR EVER

DEFENSORES UNIDOS vs. SAN TELMO

DEPORTIVO MADRY vs. ATLÉTICO RAFAELA

FECHA 15

LIBRE DEPORTIVO MADRY

ATLÉTICO RAFAELA vs. DEFENSORES UNIDOS

SAN TELMO vs. ATLANTA

CHACO FOR EVER vs. ALMIRANTE BROWN

DEFENSORES vs. COLÓN

ALMAGRO vs. ESTUDIANTES RC

BROWN DE ADROGUÉ vs. ALDOSIVI

TEMPERLEY vs. MITRE (SGO)

DEPORTIVO MORÓN vs. GIMNASIA Y TIRO (S)

NUEVA CHICAGO vs. GIMNASIA (M)

FECHA 16

NUEVA CHICAGO LIBRE

GIMNASIA (M) vs. DEPORTIVO MORÓN

GIMNASIA Y TIRO (S) vs. TEMPERLEY

MITRE (SGO) vs. BROWN DE ADROGUÉ

ALDOSIVI vs. ALMAGRO

ESTUDIANTES RC vs. DEFENSORES

COLÓN vs. CHACO FOR EVER

ALMIRANTE BROWN vs. SAN TELMO

ATLANTA vs. ATLÉTICO RAFAELA

DEFENSORES UNIDOS vs. DEPORTIVO MADRY

FECHA 17

LIBRE DEFENSORES UNIDOS

DEPORTIVO MADRY vs. ATLANTA

ATLÉTICO RAFAELA vs. ALMIRANTE BROWN

SAN TELMO vs. COLÓN

CHACO FOR EVER vs. ESTUDIANTES RC

DEFENSORES vs. ALDOSIVI

ALMAGRO vs. MITRE (SGO)

BROWN DE ADROGUÉ vs. GIMNASIA Y TIRO (S)

TEMPERLEY vs. GIMNASIA (M)

DEPORTIVO MORÓN vs. NUEVA CHICAGO

FECHA 18

DEPORTIVO MORÓN LIBRE

NUEVA CHICAGO vs. TEMPERLEY

GIMNASIA (M) vs. BROWN DE ADROGUÉ

GIMNASIA Y TIRO (S) vs. ALMAGRO

MITRE (SGO) vs. DEFENSORES

ALDOSIVI vs. CHACO FOR EVER

ESTUDIANTES RC vs. SAN TELMO

COLÓN vs. ATLÉTICO RAFAELA

ALMIRANTE BROWN vs. DEPORTIVO MADRY

ATLANTA vs. DEFENSORES UNIDOS

FECHA 19

LIBRE ATLANTA

DEFENSORES UNIDOS vs. ALMIRANTE BROWN

DEPORTIVO MADRY vs. COLÓN

ATLÉTICO RAFAELA vs. ESTUDIANTES RC

SAN TELMO vs. ALDOSIVI

CHACO FOR EVER vs. MITRE (SGO)

DEFENSORES vs. GIMNASIA Y TIRO (S)

ALMAGRO vs. GIMNASIA (M)

BROWN DE ADROGUÉ vs. NUEVA CHICAGO

TEMPERLEY vs. DEPORTIVO MORÓN