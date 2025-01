Colón, con Patronato como primera prueba de fuego

LEER MÁS: Pata Pereyra: "Tenemos a Guillermo Ortiz en Colón, así que atrás ya estamos"

En tanto que también ya trabajan con el plantel, y llegaron para potenciar la defensa, sector que más bajas sufrió en lo que va del mercado de pases Brian Negro, Nicolás Thaller y Gonzalo Bettini.

Patronato, primer gran desafío de Colón

Al plantel de Colón, luego de dos semanas intensas de trabajo (volvió a trabajar el 26 de enero), le llegó el turno de comenzar a medir fuerzas, en lo que será toda una curiosidad saber qué sistema tiene planeado colocar el DT Ariel Pereyra.

Nicolás Thaller Colón.jpeg

Vale recordar que en la conferencia de prensa que brindó en la semana destacó, cuando se lo consultó por su idea de juego, que "estuvimos entrenando la idea que tenemos, más que nada la parte ofensiva, un poco la defensa, estamos tratando de darle conceptos a los jugadores para que desarrollen la idea, con altibajos, queremos que no se frustren, y sepan que lo que les vamos a proponer lo van a llegar de la mejor manera. Vamos a ver el sistema. Necesitamos ganar y darle una identidad al equipo. El sistema será el conveniente para cada partido, pero depende mucho de los jugadores que vengan".

Qué formación podría arrancar ante Patronato

Si bien no hay indicios de la formación que Colón podría presentar ante Patronato, en cuanto a sistema de juego y también de nombres, lo concreto es que en base al plantel, y una idea que se presume tiene Ariel Pereyra se puede deducir.

Marcos Díaz.jpg

Sin embargo, tampoco hay certezas sobre si parará una formación titular definida o bien mezclará a todo el plantel, para este primer ensayo que se viene ante Patronato, que es clave en función de que se trata de un rival de la misma categoría.

El choque será este martes en el Predio 4 de Junio, y Colón tendría en el arco a Marcos Díaz. En tanto que como lateral derecho arrancaría Gonzalo Bettini y Nicolás Fernández por izquierda. Los centrales serían, en principio, Nicolás Thaller y Brian Negro, más allá que no habría que descartar la aparición de algún juvenil en la posición de central o lateral izquierdo.

En el mediocampo, Alan Forneris y Nicolás Talpone son números puestos, mientras que por derecha podría arrancar Federico Jourdan, aunque no habría que descartar a Oscar Garrido. Facundo Tabornda o Christian Bernardi podrían plantarse por izquierda.

En tanto que en la delantera solo hay un delantero con relativa experiencia que sería titular, como es el caso de Genaro Rossi, ya que Gigliotti arrancará con un trabajo particular, de cara al inicio del torneo (no jugaría ninguno de los amistosos, y tampoco iría a Uruguay según lo que dijo Pata Pereyra). Y su socio podría ser Bernardi y Taborda (si es que no arrancan más atrás) o Joel Soñora.