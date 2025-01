Cómo llega y cómo le fue en su anterior paso por Colón a Guillermo Ortiz

El director deportivo Iván Moreno y Fabianesi, el secretario deportivo Rafael Maceratesi y los dirigentes, encabezados por Víctor Godano, apuntaron a un mercado de pases preciso y no tan abundante, apelando a jugadores con mística, trayectoria, experiencia y un pasado importante con la camiseta de Colón .

Bajo esta lógica primero se dio el golpe con el retorno de Marcos Díaz, en tanto que el último fue con la presentación en sociedad de Emmanuel Gigliotti. Pero no todo terminó allí, ya que también se cerró de palabra el retorno de Guillermo Ortiz.

De esta manera, Colón tendrá a un referente en el arco, con suma experiencia y éxitos deportivos, más allá que lo mejor de su carrera lo hizo fuera del club, como lo es Marcos Díaz, un baluarte en el fondo como Guillermo Ortiz, quien también en su paso anterior por el club dio mucho qué hablar, y un goleador implacable como el Puma Gigliotti, en quienes se fundarán grandes ilusiones de volver a Primera División.

Luego de varias idas y vueltas en la negociación, finalmente se consiguió el sí de Guillermo Ortiz, quien viene de actuar en Audax Italiano de la Primera División del fútbol chileno, y se llegó a un acuerdo de salida con Godoy Cruz, donde tenía contrato por seis meses más.

El primer paso de Guillermo Ortiz por Colón

Guillermo Ortiz llegó a Colón en el mercado de pases de invierno de 2016, procedente de Aldosivi, que también lo tuvo en el radar en este mercado de pases. También se mencionó que lo tenía en el radar Belgrano de Córdoba.

Ortiz, en partidos de torneo local (hoy Liga Profesional), jugó 77 encuentros en Colón, de los cuales en 75 fue titular, en dos ingresó desde el banco de los suplentes y fue reemplazado en siete. Acumuló 6697 minutos en cancha, anotó tres goles.

Uno de esos goles es muy recordado, ya que fue en la victoria ante Unión por 2-0 en el 15 de Abril, el pasado 18 de marzo de 2017, que a la postre se presenta como el último festejo rojinegro en la historia de los Clásicos Santafesinos.

En tanto que en Copa Argentina disputó seis partidos, donde fue titular en todos y nunca fue reemplazado. Y en Copa Sudamericana acumula 540 minutos en cancha. En tanto que en Copa Sudamericana jugó 12, con 11 partidos como titular, uno ingresando desde el banco y nunca fue reemplazado.

Cuál es la actualidad futbolística de Guillermo Ortiz

Guillermo Ortiz viene de jugar en 2024 con la camiseta de Audax Italiano de Chile, donde en el ámbito del torneo doméstico acumuló 24 partidos, todos como titular y fue reemplazado tres veces. No anotó, fue amonestado dos veces y expulsado dos.

A su último partido lo disputó el 7 de octubre, en la derrota como visitante ante Colo Colo por 2-1.

En Copa de Chile registra dos partidos, ambos como titular, y un gol. Fueron 180 minutos, ya que no fue reemplazado. En tanto que no hay registros de partidos internacionales, ya que Audax Italiano no los jugó durante 2024.

Se espera que en las próximas horas Guillermo Ortiz llegue a Santa Fe para sortear la revisación médica y firme su contrato con el Sabalero, el cual sería por una o dos temporadas (allí estaba uno de los desacuerdos previos).